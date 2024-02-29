Снуп Догг носит на шее украшение в поддержку Украины
Всемирно известный американский рэпер Снуп Догг купил украшение в поддержку Украины. Он носит подвеску в форме желто-синего подсолнечника.
Это можно увидеть на многих фотографиях в Instagram исполнителя.
Снуп Догг ежедневно демонстрирует поддержку Украины
Рэпер Снуп Догг поддерживает Украину и любит это демонстрировать. У звезды футболки в цветах украинского флага, а в последнее время его стали часто видеть в патриотической подвеске.
Украшение на сайте магазина называется Peace for Ukraine Necklace, что переводится как "Ожерелье "Мир для Украины". Патриотическую подвеску разработал украинский 3D-дизайнер Андрей Хромченко совместно с калифорнийским брендом King Ice.
Украшение изготовлено в виде золотого подсолнечника с синим лепестком. На сайте отмечается, что это символизирует украинский флаг.
Внутри цветка — символ мира, а на задней части украшения расположена гравировка: "Peace not war" ("Мир, а не война").
"Подсолнечник, национальный цветок Украины, стал общепризнанным символом сопротивления, единства и надежды против российского вторжения в страну. Это изделие представляет собой многослойный ледяной символ мира. Каждый лепесток индивидуально отлит с камнями, повторяющими органические формы, что придает невероятное количество деталей. Синий лепесток среди желтых символизирует украинский флаг. #StandWithUkraine", — объясняют в описании на сайте американского бренда.
Стоимость золотого патриотического подсолнечника — 5815 гривен.
На странице Снуп Догга в Instagram можно увидеть много фото и видео в подвеске с сине-желтым подсолнечником.
Украинские интернет-пользователи уже прозвали рэпера козаком, а еще Снупом Доггенко или Снупом Доггенчуком.
Напомним, ранее мы писали, что скончался младший брат Снуп Догга. А еще у его дочери случился инсульт.
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