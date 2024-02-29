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Снуп Догг носит на шее украшение в поддержку Украины

29 февраля 2024 16:13
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Снуп Догг носит на шее украшение в поддержку Украины
Снуп Догг. Фото: EPA - JOHN G. MABANGLO
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Всемирно известный американский рэпер Снуп Догг купил украшение в поддержку Украины. Он носит подвеску в форме желто-синего подсолнечника.

Это можно увидеть на многих фотографиях в Instagram исполнителя.

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Рэпер Снуп Догг поддерживает Украину и любит это демонстрировать. У звезды футболки в цветах украинского флага, а в последнее время его стали часто видеть в патриотической подвеске.

 

Снуп Догг носит на шее украшение в поддержку Украины - фото 1
Cнуп Догг в патриотической подвеске. Фото: instagram.com/snoopdogg

Украшение на сайте магазина называется Peace for Ukraine Necklace, что переводится как "Ожерелье "Мир для Украины". Патриотическую подвеску разработал украинский 3D-дизайнер Андрей Хромченко совместно с калифорнийским брендом King Ice.

 

Снуп Догг носит на шее украшение в поддержку Украины - фото 2
Cнуп Догг в патриотической подвеске. Фото: instagram.com/snoopdogg

Украшение изготовлено в виде золотого подсолнечника с синим лепестком. На сайте отмечается, что это символизирует украинский флаг.

 

Снуп Догг носит на шее украшение в поддержку Украины - фото 3
Cнуп Догг в патриотической подвеске. Фото: instagram.com/snoopdogg

Внутри цветка — символ мира, а на задней части украшения расположена гравировка: "Peace not war" ("Мир, а не война").

"Подсолнечник, национальный цветок Украины, стал общепризнанным символом сопротивления, единства и надежды против российского вторжения в страну. Это изделие представляет собой многослойный ледяной символ мира. Каждый лепесток индивидуально отлит с камнями, повторяющими органические формы, что придает невероятное количество деталей. Синий лепесток среди желтых символизирует украинский флаг. #StandWithUkraine", — объясняют в описании на сайте американского бренда.

Стоимость золотого патриотического подсолнечника — 5815 гривен.

 

Снуп Догг носит на шее украшение в поддержку Украины - фото 4
Скриншот с магазина kingice.com

На странице Снуп Догга в Instagram можно увидеть много фото и видео в подвеске с сине-желтым подсолнечником.

Украинские интернет-пользователи уже прозвали рэпера козаком, а еще Снупом Доггенко или Снупом Доггенчуком.

Напомним, ранее мы писали, что скончался младший брат Снуп Догга. А еще у его дочери случился инсульт.

Украина
рэпер
зарубежные звезды
украшения

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