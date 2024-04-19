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Сергій Танчинець зізнався, чому ніколи не виступав у Росії

19 квітня 2024 12:49
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Лідер Без Обмежень Сергій Танчинець ніколи не виступав у Росії — артист пояснив причини
Український співак Сергій Танчинець на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український співак і фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний артист і музикант чесно розповів про те, чому він жодного разу не виступав перед громадянами Російської Федерації.

Інтерв’ю із Сергієм Танчинцем оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Відмова від виступів Сергія Танчинця в Росії

Відомий український виконавець назвав дві причини, з яких він не їздив зі своїм гуртом до Росії. Сергій Танчинець зазначив, що тоді, коли українські зірки активно виступали в країні-агресорці, він навіть не звертав увагу на Росію.

"Є дві причини: одна з них — ідеологічна, а друга — практична. Ідеологічна полягає в тому, що ми ніколи не створювали контент, який там був би цікавим. А друга практична — я думав про це питання в часи, коли було модним українським артистам їздити до Росії. Ми тоді було не надто популярні, і Росія для нас була дуже-дуже далеко. Я навіть не звертав на неї увагу", — зазначив Сергій Танчинець.

Сергей Танчинец во время интервью
Співак Сергій Танчинець під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український артист розповів, чи пропонували взагалі йому та його гурту виступити в Росії. Він згадав, що одного разу його кликали до країни-агресорки люди, батьки яких родом з Вінницької області, проте він відмовився туди їхати.

"Мені пропонували після 2016 року, і, звісно, ми відмовилися і сказали, що не приїдемо. Це були українці в другому поколінні, батьки яких виїхали ще в Радянському Союзі на Далекий Схід в газодобувні регіони. Вони казали, що дуже люблять "Без Обмежень" і чи не могли б ми приїхати до них. Я запитав, звідки їхні батьки родом, вони сказали, що з Вінниччини, я сказав: "Приїздіть тоді до Вінниччини, і там ви зможете почути "Без Обмежень", — також наголосив артист.

Що відомо про Сергія Танчинця

Сергій Танчинець народився у 1982 році в Мукачеві в сім’ї кіномеханіка та інженера. До 1999 року Сергій займався графічним дизайном і виготовляв зовнішню рекламу, а у 1999 році став лідером рок-гурту "Без Обмежень". З того часу співак активно виступає зі своїм колективом і випускає пісні, які стають справжніми хітами.

Сергей Танчинец и группа "Без Обмежень" на афише
Сергій Танчинець і гурт "Без Обмежень" на афіші. Фото: Instagram Сергія Танчинця

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Сергій Танчинець показав, як цілує свою співробітницю. 

Раніше ми розповідали про те, що український артист Сергій Танчинець показав себе в дитинстві. 

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розлучається зі своєю дружиною.

шоу-бізнес
українські зірки
Сергій Танчинець
гурт "Без обмежень"

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