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Сергей Танчинец признался, почему никогда не выступал в России

19 апреля 2024 12:49
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Лидер Без Обмежень Сергей Танчинец никогда не выступал в России — артист объяснил причины
Украинский певец Сергей Танчинец на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский певец и фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец дал откровенное интервью. В нем популярный артист и музыкант честно рассказал о том, почему он ни разу не выступал перед гражданами Российской Федерации.

Интервью с Сергеем Танчинцем обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Отказ от выступлений Сергея Танчинца в России

Известный украинский исполнитель назвал две причины, по которым он не ездил со своей группой в Россию. Сергей Танчинец отметил, что тогда, когда украинские звезды активно выступали в стране-агрессоре, он даже не обращал внимания на Россию.

"Есть две причины: одна из них — идеологическая, а вторая — практическая. Идеологическая заключается в том, что мы никогда не создавали контент, который там был бы интересен. А вторая практическая — я думал об этом вопросе во времена, когда было модным украинским артистам ездить в Россию. Мы тогда было не слишком популярны, и Россия для нас была очень-очень далеко. Я даже не обращал на нее внимания", — отметил Сергей Танчинец.

Сергей Танчинец во время интервью
Певец Сергей Танчинец во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский артист рассказал, предлагали ли вообще ему и его группе выступить в России. Он вспомнил, что однажды его звали в страну-агрессор люди, родители которых родом из Винницкой области, однако он отказался туда ехать.

"Мне предлагали после 2016 года, и, конечно, мы отказались и сказали, что мы не приедем. Это были украинцы во втором поколении, родители которых выехали еще в Советском Союзе на Дальний Восток в газодобывающие регионы. Они говорили, что очень любят "Без Обмежень" и могли бы мы приехать к ним. Я спросил, откуда родители их, они сказали, что из Винницкой области, я сказал: "Приезжайте тогда в Винницкую область и там вы сможете услышать "Без Обмежень", — также подчеркнул артист.

Что известно о Сергее Танчинце

Сергей Танчинец родился в 1982 году в Мукачево в семье киномеханика и инженера. До 1999 года Сергей занимался графическим дизайном и создавал наружную рекламу, а в 1999 году стал лидером рок-группы "Без Обмежень". С тех пор певец активно выступает со своим коллективом и выпускает песни, которые становятся настоящими хитами.

Сергей Танчинец и группа "Без ограничений" на афише.
Сергей Танчинец и группа "Без Обмежень" на афише. Фото: Instagram Сергея Танчинца

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Сергей Танчинец показал, как целует свою сотрудницу.

Ранее мы рассказывали, что украинский артист Сергей Танчинец показал себя в детстве.

Также мы сообщали о том, что лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец разводится со своей женой.

шоу-бизнес
украинские звезды
Сергей Танчинец
группа "Без обмежень"

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