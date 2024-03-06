Співачка Юлія Саніна показала себе маленькою — рідкісні кадри

Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss за лаштунками шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Юлії Саніної

Українська співачка і фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася спогадами зі свого дитинства. Популярна артистка показала себе маленькою на сцені, де вона співала одну пісню, і зізналася, як цей доленосний виступ змінив її життя.

Відповідним відео Юлія Саніна поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Юлія Саніна показала себе в дитинстві

На сторінці відомої української виконавиці з’явилося відео, на якому вона показала себе у маленькому віці. Саніна взяла участь у новому шоу під назвою "Пісня мого життя", яке веде Катерина Осадча, і розповіла, яка композиція стала особливою в її житті.

Співачка Юлія Саніна на зйомках кліпу на пісню "Тільки там". Фото: Instagram Юлії Саніної

Зокрема, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss зізналася, як цей виступ змінив її життя, і подякувала своїм батькам за те, що вони вірили в її майбутнє.

"Ця пісня стала особливою в моєму житті. Розповіла саме про цей доленосний виступ в шоу "Пісня мого життя". Після цього виступу в моєму житті з’явилося навчання в музичній школі, джаз… І хороший телевізор!) Насправді, вкотре дякую батькам за віру в мене, і за те, що на нашій малесенькій кухні вони дозволяли народжуватись мріям, всіляко їх втілювали в життя і поринали зі мною в творчі авантюри", — написала в описі під відео Юлія Саніна.

Співачка Юлія Саніна на виступі в дитинстві. Фото: скриншот з Instagram

В мережі відреагували на кадри Юлії Саніної

Побачивши це відео, підписники української співачки не змогли залишитися осторонь і почали висловлюватися стосовно нього.

Відкриття. Через стільки років дізнатись історію однієї із найчутливіших пісень, які з року в рік переспівували в школі. Пісні Юлі, як 25 кадр з дитинства

Оце так несподіванка) Я співав цю пісню в дитинстві. Виявляється, ми робили кавери на Юлію Саніну до того, як це стало мейнстрімом

Я цю пісню в школі співала разів шість, напевно. На кожний випускний. Дуже здивована почути, що слова написав Ваш тато. Щира дяка за такі емоції

Підтримка батьків — надзвичайно важлива! Ви — справжній скарб! І дякую їм, що вони розкрили в вас цей скарб, його краса зараз сяє на весь світ

Коментарі зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Катерина Осадча почала вести шоу "Пісня мого життя"

Днями на телеканалі "1+1" вийшло нове шоу під назвою "Пісня мого життя", яке веде дружина актора Юрія Горбунова Катерина Осадча. У програмі різні зіркові гості повинні відгадати, які пісні є композиціями життя одне одного. Виграє той, хто відгадає найбільшу кількість разів.

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