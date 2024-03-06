Певица Юлия Санина показала себя маленькой — редкие кадры

Фронтвумен рок-группы The Hardkiss за кулисами шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Юлии Саниной

Украинская певица и фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась воспоминаниями из своего детства. Популярная артистка показала себя маленькой на сцене, где она пела одну песню, и призналась, как это судьбоносное выступление изменило ее жизнь.

Соответствующим видео Юлия Санина поделилась на своей официальной странице в Instagram.

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Юлия Санина показала себя в детстве

На странице известной украинской исполнительницы появилось видео, на котором она показала себя в маленьком возрасте. Санина приняла участие в новом шоу под названием "Пісня мого життя", которое ведет Екатерина Осадчая, и рассказала, какая композиция стала особенной в ее жизни.

Певица Юлия Санина на съемках клипа на песню "Тільки там". Фото: Instagram Юлии Саниной

В частности, фронтвумен рок-группы The Hardkiss призналась, как это выступление изменило ее жизнь, и поблагодарила своих родителей за то, что они верили в ее будущее.

"Эта песня стала особенной в моей жизни. Рассказала именно об этом судьбоносном выступлении в шоу "Пісня мого життя". После этого выступления в моей жизни появилось обучение в музыкальной школе, джаз… И хороший телевизор!) На самом деле, спасибо спасибо родителям за веру в меня, и за то, что на нашей крошечной кухне они позволяли рождаться мечтам, всячески их воплощали в жизнь и погружались со мной в творческие авантюры", — написала в описании под видео Юлия Санина.

Певица Юлия Санина на выступлении в детстве. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на кадры Юлии Саниной

Увидев это видео, подписчики украинской певицы не смогли остаться в стороне и начали высказываться по поводу него.

Открытие. Спустя столько лет узнать историю одной из самых чувствительных песен, которые из года в год перепевали в школе. Песни Юли, как 25 кадр с детства

Вот так неожиданность) Я пел эту песню в детстве. Оказывается, мы делали каверы на Юлию Санину до того, как это стало мейнстримом.

Я эту песню в школе пела раз шесть, наверное. На каждый выпускной. Очень удивлена, что слова написал Ваш папа. Искреннее спасибо за такие эмоции

Поддержка родителей — чрезвычайно важна! Вы — настоящее сокровище! И спасибо им, что они раскрыли в вас это сокровище, его красота сейчас сияет на весь мир

Комментарии со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram

Екатерина Осадчая начала вести шоу "Пісня мого життя"

На днях на телеканале "1+1" вышло новое шоу под названием "Пісня мого життя", которое ведет супруга актера Юрия Горбунова Екатерина Осадчая. В программе разные звездные гости должны угадать, какие песни являются композициями жизни друг друга. Выигрывает тот, кто угадает наибольшее количество раз.

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