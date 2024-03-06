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Санина показала себя в детстве и шокировала неожиданным признанием

6 марта 2024 11:40
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Юлия Санина показала себя маленькой — редкие кадры
Фронтвумен рок-группы The Hardkiss за кулисами шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Юлии Саниной
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица и фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась воспоминаниями из своего детства. Популярная артистка показала себя маленькой на сцене, где она пела одну песню, и призналась, как это судьбоносное выступление изменило ее жизнь.

Соответствующим видео Юлия Санина поделилась на своей официальной странице в Instagram.

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Юлия Санина показала себя в детстве

На странице известной украинской исполнительницы появилось видео, на котором она показала себя в маленьком возрасте. Санина приняла участие в новом шоу под названием "Пісня мого життя", которое ведет Екатерина Осадчая, и рассказала, какая композиция стала особенной в ее жизни.

Юлия Санина
Певица Юлия Санина на съемках клипа на песню "Тільки там". Фото: Instagram Юлии Саниной

В частности, фронтвумен рок-группы The Hardkiss призналась, как это выступление изменило ее жизнь, и поблагодарила своих родителей за то, что они верили в ее будущее.

"Эта песня стала особенной в моей жизни. Рассказала именно об этом судьбоносном выступлении в шоу "Пісня мого життя". После этого выступления в моей жизни появилось обучение в музыкальной школе, джаз… И хороший телевизор!) На самом деле, спасибо спасибо родителям за веру в меня, и за то, что на нашей крошечной кухне они позволяли рождаться мечтам, всячески их воплощали в жизнь и погружались со мной в творческие авантюры", — написала в описании под видео Юлия Санина.

Публикация со страницы Юлии Саниной
Певица Юлия Санина на выступлении в детстве. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на кадры Юлии Саниной

Увидев это видео, подписчики украинской певицы не смогли остаться в стороне и начали высказываться по поводу него.

  • Открытие. Спустя столько лет узнать историю одной из самых чувствительных песен, которые из года в год перепевали в школе. Песни Юли, как 25 кадр с детства
  • Вот так неожиданность) Я пел эту песню в детстве. Оказывается, мы делали каверы на Юлию Санину до того, как это стало мейнстримом.
  • Я эту песню в школе пела раз шесть, наверное. На каждый выпускной. Очень удивлена, что слова написал Ваш папа. Искреннее спасибо за такие эмоции
  • Поддержка родителей — чрезвычайно важна! Вы — настоящее сокровище! И спасибо им, что они раскрыли в вас это сокровище, его красота сейчас сияет на весь мир
Комментарии со страницы Юлии Саниной
Комментарии со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Юлии Саниной
Комментарии со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram

Екатерина Осадчая начала вести шоу "Пісня мого життя"

На днях на телеканале "1+1" вышло новое шоу под названием "Пісня мого життя", которое ведет супруга актера Юрия Горбунова Екатерина Осадчая. В программе разные звездные гости должны угадать, какие песни являются композициями жизни друг друга. Выигрывает тот, кто угадает наибольшее количество раз.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Юлия Санина представила новый трек со своей группой.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Юлия Санина объяснила, вернется ли певец Олег Винник на сцену.

Также мы сообщали о том, что известная певица Юлия Санина показала милые семейные фотографии.

Юлия Санина
шоу-бизнес
THE HARDKISS
украинские звезды

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