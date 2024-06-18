Найдите число 524 среди 574 за 8 секунд — тест на уровень IQ

Оптическая иллюзия, где нужно найти число 524. Фото: Jagranjosh

Различные оптические иллюзии и головоломки созданы для того, чтобы мы могли проверить свои интеллектуальные способности и весело провести время. Попытайтесь решить одну загадку, где нужно найти другое число за очень ограниченный промежуток времени, и докажите другим, что у вас высокий уровень IQ.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Справиться с этой загадкой может только тот, кто уверен в собственных силах, имеет высокий уровень интеллектуальных способностей, острое зрение и свободное время. Если вам интересно проверить, есть ли у вас все эти качества, попробуйте решить одну головоломку.

Оптическая иллюзия — найдите число 524 за восемь секунд

Внимательно посмотрите на эту оптическую головоломку. Что вы перед собой видите? Правильно — огромное количество числа 574, которые могут запутать ваши глаза. Среди этих чисел притаилось число 524, которое вам и нужно найти в этой непростой загадке.

Посмотрите на каждое число, но не тратьте много времени на то, чтобы рассматривать картинку, ведь на решение этой загадки у вас всего восемь секунд. Попытайтесь не потерять свой взгляд и быстро найти нужное число, поскольку эту загадку не может решить 85% людей.

Но сначала вам лучше тщательно подготовиться к решению этой задачи, чтобы поскорее с ней справиться. Прежде всего, вам лучше пойти куда-то туда, где нет людей, чтобы они не мешали вам во время решения загадки. Затем возьмите устройство и установите таймер на восемь секунд. Можете также протереть глаза, чтобы лучше видеть картинку. Теперь желаем удачи!

Оптическая иллюзия на проверку интеллекта. Фото: Jagranjosh

Что ж, у вас действительно высокий уровень интеллекта, если вы смогли найти число 524 среди 574 за восемь секунд. Однако, если вы увидели, что время прошло, а вы так и не смогли решить головоломку, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Можете посмотреть на подсказку!

Правильный ответ — где число 524

А теперь посмотрите на пятый столбик слева и на третью строчку снизу — именно там и расположено число 524.

Найденное число в оптической иллюзии. Фото: Jagranjosh

Напомним, мы писали о непростой оптической загадке, где нарисовано два одинаковых дома.

Раньше мы рассказывали о веселой оптической головоломке, где нужно найти ошибку.

Также мы сообщали о нелегкой оптической загадке, где нужно найти три отличия.