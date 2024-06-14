Загадка для найрозумніших: знайдіть два однакових будинки за 12 секунд

Оптична головоломка, де потрібно знайти два однакових будинки. Фото ілюстративне: УНІАН

Лише той, хто має високий рівень інтелектуальних здібностей і дуже гострий зір, може впоратися з цією оптичною головоломкою швидко і без проблем. Спробуйте на картинці знайти два однакових будинки за дуже обмежений проміжок часу.

Головоломку представили на "УНІАН".

Читайте також:

Оптична головоломка — знайдіть два однакових будинки за 12 секунд

Перед вами малюнок, на якому зображена велика кількість милих будиночків. Якщо ви уважно подивитеся на зображення, то побачите, що всі будинки зовсім різні. Проте, серед них є два таких, які є повністю ідентичними.

Спробуйте зрозуміти, які з цих будинків схожі один на одного як за формою, так і за кольором. Але поспішіть, оскільки на розв’язування цієї загадки вам дається лише 12 секунд. Використайте всі свої вміння та інтелектуальні здібності, щоб вирішити цю головоломку.

Однак, спочатку вам варто добре підготуватися, а саме — усамітнитися подалі від людей, щоб вони вам не заважали, взяти до рук пристрій, на якому ви будете вирішувати цю загадку, і протерти свої очі, щоб краще бачити малюнок. І не забудьте встановити таймер на 12 секунд. Тепер ви готові, тому бажаємо удачі!

Оптична головоломка на рівень IQ. Фото ілюстративне: УНІАН

Що ж, ви дійсно розумна людина, якщо вам вдалося швидко і без труднощів зрозуміти, які два будинки схожі між собою. Але якщо ви так і не змогли знайти ці будинки, не засмучуйтеся і спробуйте ще. Якщо не хочете витрачати свій дорогоцінний час, ловіть підказку!

Правильна відповідь — які два будинки схожі

А тепер подивіться на другий зверху рядок і на другий справа стовпчик — там стоїть один будинок. Після цього зверніть увагу на третій знизу рядок і на четвертий зліва стовпчик — там стоїть точно такий самий будинок.

Два однакових будинки на малюнку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про веселу оптичну головоломку, де потрібно відшукати одну помилку.

Раніше ми розповідали про оптичну ілюзію, де потрібно відшукати унікальний смайлик.

Також ми повідомляли про надважку оптичну ілюзію, де потрібно знайти дев’ятьох тварин.