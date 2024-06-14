Загадка для самых умных: найдите два одинаковых дома за 12 секунд

Оптическая головоломка, где нужно найти два одинаковых дома. Фото иллюстративное: УНИАН

Только тот, кто имеет высокий уровень интеллектуальных способностей и очень острое зрение, может справиться с этой оптической головоломкой быстро и без проблем. Попытайтесь на картинке найти два одинаковых дома за очень ограниченный промежуток времени.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите два одинаковых дома за 12 секунд

Перед вами рисунок, на котором изображено большое количество милых домиков. Если вы внимательно посмотрите на изображение, то увидите, что все дома совершенно разные. Однако, среди них есть два таких, которые полностью идентичны.

Попытайтесь понять, какие из этих домов похожи друг на друга как по форме, так и по цвету. Но поспешите, поскольку на решение этой загадки вам дается всего 12 секунд. Используйте все ваши умения и интеллектуальные способности, чтобы решить эту головоломку.

Однако, сначала вам следует хорошо подготовиться, а именно — уединиться подальше от людей, чтобы они вам не мешали, взять в руки устройство, на котором вы будете решать эту загадку, и протереть свои глаза, чтобы лучше видеть рисунок. И не забудьте установить таймер на 12 секунд. Теперь вы готовы, поэтому желаем удачи!

Оптическая головоломка на уровень IQ. Фото иллюстративное: УНИАН

Что ж, вы действительно умный человек, если вам удалось быстро и без труда понять, какие два дома похожи между собой. Но если вы так и не смогли найти эти дома, не огорчайтесь и попробуйте еще. Если не хотите тратить свое драгоценное время, ловите подсказку!

Правильный ответ — какие два дома похожи

А теперь посмотрите на вторую сверху строчку и на второй справа столбик — там стоит один дом. После этого обратите внимание на третью снизу строчку и на четвертый слева столбик — там стоит точно такой же дом.

Два одинаковых дома на рисунке. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о веселой оптической головоломке, где нужно найти одну ошибку.

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