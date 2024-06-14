Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Строители сделали 2 одинаковых дома — попробуйте найти их за 12 секунд arrow

Строители сделали 2 одинаковых дома — попробуйте найти их за 12 секунд

14 июня 2024 04:17
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсарь
Загадка для самых умных: найдите два одинаковых дома за 12 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти два одинаковых дома. Фото иллюстративное: УНИАН
b20b4fb7-d86f-42b2-2e42-6b27f1ce3500 - Катерина Слюсарь

Только тот, кто имеет высокий уровень интеллектуальных способностей и очень острое зрение, может справиться с этой оптической головоломкой быстро и без проблем. Попытайтесь на картинке найти два одинаковых дома за очень ограниченный промежуток времени.

Головоломку представили на "УНИАН".

Читайте также:

Оптическая головоломка — найдите два одинаковых дома за 12 секунд

Перед вами рисунок, на котором изображено большое количество милых домиков. Если вы внимательно посмотрите на изображение, то увидите, что все дома совершенно разные. Однако, среди них есть два таких, которые полностью идентичны.

Попытайтесь понять, какие из этих домов похожи друг на друга как по форме, так и по цвету. Но поспешите, поскольку на решение этой загадки вам дается всего 12 секунд. Используйте все ваши умения и интеллектуальные способности, чтобы решить эту головоломку.

Однако, сначала вам следует хорошо подготовиться, а именно — уединиться подальше от людей, чтобы они вам не мешали, взять в руки устройство, на котором вы будете решать эту загадку, и протереть свои глаза, чтобы лучше видеть рисунок. И не забудьте установить таймер на 12 секунд. Теперь вы готовы, поэтому желаем удачи!

Оптическая головоломка на уровень IQ
Оптическая головоломка на уровень IQ. Фото иллюстративное: УНИАН

Что ж, вы действительно умный человек, если вам удалось быстро и без труда понять, какие два дома похожи между собой. Но если вы так и не смогли найти эти дома, не огорчайтесь и попробуйте еще. Если не хотите тратить свое драгоценное время, ловите подсказку!

Правильный ответ — какие два дома похожи

А теперь посмотрите на вторую сверху строчку и на второй справа столбик — там стоит один дом. После этого обратите внимание на третью снизу строчку и на четвертый слева столбик — там стоит точно такой же дом.

Два одинаковых дома на рисунке
Два одинаковых дома на рисунке. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о веселой оптической головоломке, где нужно найти одну ошибку.

Раньше мы рассказывали об оптической иллюзии, где нужно найти уникальный смайлик.

Также мы сообщали о сверхтяжелой оптической иллюзии, где нужно найти девять животных.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на уровень IQ
загадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина