Певец Олег Скрипка публично поссорился с журналисткой из-за провокационного вопроса

Лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский исполнитель, актер и лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка дал откровенное интервью. Во время него заслуженный артист Украины поссорился с журналисткой, которая брала у него интервью, из-за ее провокационного вопроса касательно его брака.

Интервью с Олегом Скрипкой обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Во время общения с украинским артистом молодая журналистка задала ему достаточно провокационный вопрос. Девушка решила поинтересоваться, изменял ли когда-то Олег Скрипка своей жене и были ли какие-нибудь соблазны у него.

От этого вопроса артист буквально "взорвался" и стал спрашивать, почему на радио ставили российские песни до полномасштабного вторжения. К тому же, Олег Скрипка считает, что от этого вопроса люди могут начать его "обливать грязью".

"На вашем радио до полномасштабного вторжения были русские песни, как вы к этому относитесь? Вы до 2022 года крутили русские песни. Я до войны выступал, до 2014 года, а вы в течение войны крутили песни. Вы хотите, чтобы меня обливали грязью?" — обратился к журналистке Олег Скрипка.

Артист Олег Скрипка на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский певец попросил журналистку не задавать такие провокационные вопросы и оставаться людьми. Попросил Олег Скрипка также уважать его.

"Для того, чтобы преодолеть кризисы, не нужно задавать провокационные вопросы. Надо оставаться, все же, людьми. Надо уважать друг друга. Я прошу уважать меня и не провоцировать", — также попросил лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова".

Олег Скрипка об украинцах, выехавших за границу во время войны

Не так давно певец заявил, что украинцы, которые сбежали со страны во время войны, должны сдать экзамен на подтверждение гражданства.

"Одни поехали — трусы, просто у них реально панические атаки, они имеют на это право. Есть те, кто уехал, кто не чувствует себя украинцами, хотя у них есть украинские паспорта. Есть те, кто переобулся — уехали и там делают из себя украинцев", — заявил Олег Скрипка.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Олег Скрипка высказался о коллегах, которые сбежали со страны и не вернулись.

Ранее мы рассказывали о том, что лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка признался, вступит ли он в ряды ВСУ.

Также мы сообщали о том, что известный артист Олег Скрипка вспомнил, как едва не попал в оккупацию.