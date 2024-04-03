Співак Олег Скрипка публічно посварився з журналісткою через провокативне запитання

Лідер рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український виконавець, актор і лідер рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка дав відверте інтерв’ю. Під час нього заслужений артист України посварився з журналісткою, яка брала в нього інтерв’ю, через її провокативне запитання стосовно його шлюбу.

Інтерв’ю з Олегом Скрипкою оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Публічний конфлікт Олега Скрипки з журналісткою

Під час спілкування з українським артистом молода журналістка поставила йому досить провокативне запитання. Дівчина вирішила поцікавитися, чи зраджував колись Олег Скрипка своїй дружині та чи були якісь спокуси в нього.

Від цього запитання артист буквально "вибухнув" і почав запитувати, чому на радіо ставили російські пісні до повномасштабного вторгнення. До того ж, Олег Скрипка вважає, що від цього запитання люди можуть почати його "обливати брудом".

"На вашому радіо до повномасштабного вторгнення були російські пісні, як ви до цього ставитеся? Ви до 2022 року крутили російські пісні. Я до війни виступав, до 2014 року, а ви протягом війни крутили пісні. Ви хочете, щоб мене обливали брудом?" — звернувся до журналістки Олег Скрипка.

Артист Олег Скрипка на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український співак попросив журналістку не ставити такі провокативні запитання і залишатися людьми. Попросив Олег Скрипка також і поважати його.

"Для того, щоб подолати кризи, не треба ставити провокативні запитання. Треба залишатися, все ж таки, людьми. Треба поважати одне одного. Я прошу поважати мене і не провокувати", — також попросив лідер українського рок-гурту "Воплі Відоплясова".

Олег Скрипка про українців, які виїхали за кордон під час війни

Не так давно співак заявив, що українці, які втекли з країни під час війни, повинні скласти іспит на підтвердження громадянства.

"Одні поїхали — труси, просто у них реально панічні атаки, вони мають на це право. Є ті, хто виїхав, хто не відчуває себе українцями, хоча у них є українські паспорти. Є ті, хто перевзувся — які виїхали і там вдають із себе українців", — заявив Олег Скрипка.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Олег Скрипка висловився про колег, які втекли з країни і не повернулися.

Раніше ми розповідали про те, що лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, чи вступить він до лав ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Олег Скрипка згадав, як ледь не потрапив в окупацію.