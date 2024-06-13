Скандал The Hardkiss Юлия Санина с музыкальным блогером — в чем причина

Украинская рок-певица Юлия Санина на фотосессии. Фото: Instagram Юлии Саниной

В сети распространяются слухи о том, что украинская певица и солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина готовится выступать сольно. В сети говорят, что популярная рок-исполнительница, которая уже 12 лет выступает в составе группы The Hardkiss, может покинуть ее.

Об этом рассказывают в программе "Шо по шоу?" в YouTube.

Читайте также:

Слухи о сольной карьере Юлии Саниной

В сети ходят слухи, что рок-артистка Юлия Санина хочет покинуть состав своей группы The Hardkiss, но сама она ничего не комментирует на эту тему. Осенью группа в полном составе собирается дать благотворительные концерты в США, поэтому не похоже на то, чтобы Санина хотела идти собственным путем.

Группа The Hardkiss на афише европейского тура. Фото: Instagram Юлии Саниной

"Ходят слухи, что фронтвумен готовится к сольному плаванию, чтобы начать новый творческий этап. Относительно самого коллектива и того, что за непростой период у них, Юлия Санина в детали не вдавалась. Возможно, это летнее обострение и побочный эффект от жары. Осенью коллектив в полном составе едет в благотворительный тур по США, поэтому вроде бы все окей. А возможно, этот кризисный период связан с тем, что муж артистки и другие участники группы за границей", — отметили в программе.

Конфликт Юлии Саниной с музыкальным блогером

Не так давно украинская рок-певица в сети отреагировала на пост музыкального блогера Романа Бутурлакина, который прокомментировал ее выступление на сцене. Блогер считает, что группа The Hardkiss молчит о войне в Украине, на что Юлия Санина посоветовала ему искать другую профессию.

"Как бы то ни было, а вопросы время от времени возникают. И возникли они у музыкального блогера Романа Бутурлакина. Он в соцсетях выставил свой взгляд концерта Юлии Саниной и сказал, что уважает ее. Но их нынешнее молчание и укрывательство от СМИ он не понимает. На эту критику отреагировала Юлия Санина: "Роман, от всего сердца, ищите другую профессию, более скучного блогинга я еще не видела, то не ваше", — также рассказали в программе.

Комментарий Романа Бутурлакина относительно позиции группы The Hardkiss. Фото: скриншот с Telegram

Ответ Юлии Саниной на сообщение пост Романа Бутурлакина. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинская рок-певица Юлия Санина показала себя в детские годы.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Юлия Санина перепела хит легендарного композитора.

Также мы сообщали о том, что рок-звезда Юлия Санина объяснила, может ли певец Олег Винник вернуться на украинскую сцену.