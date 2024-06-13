Скандал The Hardkiss Юлія Саніна з музичним блогером — в чому причина

Українська рок-співачка Юлія Саніна на фотосесії. Фото: Instagram Юлії Саніної

У мережі поширюються чутки про те, що українська співачка і солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна готується виступати сольно. В мережі кажуть, що популярна рок-виконавиця, яка вже 12 років виступає у складі гурту The Hardkiss, може покинути його.

Про це розповідають у програмі "Шо по шоу?" в YouTube.

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У мережі ходять чутки, що рок-артистка Юлія Саніна хоче покинути склад свого гурту The Hardkiss, але сама вона нічого не коментує на цю тему. Восени гурт у повному складі збирається дати благодійні концерти у США, тому не схоже на те, щоб Саніна хотіла йти власним шляхом.

Гурт The Hardkiss на афіші європейського туру. Фото: Instagram Юлії Саніної

"Ходять чутки, що фронтвумен готується до сольного плавання, щоб почати новий творчий етап. Щодо самого колективу і того, що за непростий період у них, Юлія Саніна в деталі не вдавалася. Можливо, це літнє загострення і побічний ефект від спеки. Восени колектив у повному складі їде у благодійний тур США, тому начебто все окей. А можливо, цей кризовий період пов’язаний із тим, що чоловік артистки та інші учасники гурту за кордоном", — наголосили в програмі.

Конфлікт Юлії Саніної із музичном блогером

Не так давно українська рок-співачка в мережі відреагувала на допис музичного блогера Романа Бутурлакіна, який прокоментував її виступ на сцені. Блогер вважає, що гурт The Hardkiss мовчить про війну в Україні, на що Юлія Саніна порадила йому шукати іншу професію.

"Як би там не було, а питання щодо цього час від часу виникають. І виникли вони у музичного блогера Романа Бутурлакіна. Він у соцмережах виставив свій погляд концерту Юлії Саніної і сказав, що поважає її. Але їхнє нинішнє мовчання та переховування від ЗМІ він не розуміє. На цю критику відреагувала Юлія Саніна: "Романе, від щирого серця, шукайте іншу професію, скучнішого блогінгу я ще не бачила, то не ваше"", — також розповіли в програмі.

Коментар Романа Бутурлакіна стосовно позиції гурту The Hardkiss. Фото: скриншот з Telegram

Відповідь Юлії Саніної на допис Романа Бутурлакіна. Фото: скриншот з Telegram

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