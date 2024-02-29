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Редкое фото — Гайтана показала подросшую дочь

29 февраля 2024 18:43
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Редкое фото – Гайтана показала подросшую дочь
Певица Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Певица Гайтана впервые за долгое время показала фото своей дочери Сапфир-Николь. Девочке сейчас шесть лет.

Фото опубликовала в Instagram.

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Дочь Гайтаны настоящая красавица

Певица Гайтана, которая была очень популярной в 2000-х, поставила на паузу свою карьеру в 2016, ведь предпочла семью.

Они вместе с саунд-продюсером Алексом Смартом воспитывают дочь Сапфир-Николь и редко делятся личной жизнью в социальных сетях.

Впервые за долгое время певица поделилась фотографией 6-летней дочери. Девочка сложила из рук сердечко и позировала в блузке со свинкой Пепой и в ушках Минни Маус.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

Поклонники в комментариях заметили, что девочка растет настоящей красавицей.

 

Редкое фото — Гайтана показала подросшую дочь - фото 1
Комментарии под фото дочери Гайтаны. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic 
Редкое фото — Гайтана показала подросшую дочь - фото 2
Комментарии под фото дочери Гайтаны. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic
Редкое фото — Гайтана показала подросшую дочь - фото 3
Комментарии под фото дочери Гайтаны. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic

Напомним, ранее мы писали, что Гайтана возвращается на сцену с новым музыкальным лейблом.

Также мы рассказывали, что певица сообщила о смерти родного человека.

дети
семья
Гайтана
украинские звезды

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