Редкое фото — Гайтана показала подросшую дочь
Певица Гайтана впервые за долгое время показала фото своей дочери Сапфир-Николь. Девочке сейчас шесть лет.
Фото опубликовала в Instagram.
Дочь Гайтаны настоящая красавица
Певица Гайтана, которая была очень популярной в 2000-х, поставила на паузу свою карьеру в 2016, ведь предпочла семью.
Они вместе с саунд-продюсером Алексом Смартом воспитывают дочь Сапфир-Николь и редко делятся личной жизнью в социальных сетях.
Впервые за долгое время певица поделилась фотографией 6-летней дочери. Девочка сложила из рук сердечко и позировала в блузке со свинкой Пепой и в ушках Минни Маус.
Поклонники в комментариях заметили, что девочка растет настоящей красавицей.
Напомним, ранее мы писали, что Гайтана возвращается на сцену с новым музыкальным лейблом.
Также мы рассказывали, что певица сообщила о смерти родного человека.
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