Рідкісне фото — Гайтана показала підрослу доньку

Співачка Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic

Співачка Гайтана вперше за довгий час показала фото своєї доньки Сапфір-Ніколь. Дівчинці зараз шість років.

Фото опублікувала в Instagram.

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Донька Гайтани справжня красуня

Співачка Гайтана, яка була дуже популярною у 2000-х, поставила на паузу свою кар'єру у 2016, адже надала перевагу родині.

Вони разом з саунд-продюсером Алексом Смартом виховують доньку Сапфір-Ніколь і досить рідко діляться особистим життям у соціальних мережах.

Вперше за довгий час співачка поділилася фотографією своєї 6-річної доньки. Дівчинка склала з рук сердечко і позувала у кофтинці зі свинкою Пепою і у вушках Мінні Маус.

Прихильники у коментарях заувижили, що дівчинка росте справжньою красунею.

Коментарі під фото доньки Гайтани. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic

Коментарі під фото доньки Гайтани. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic

Коментарі під фото доньки Гайтани. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гайтана повертається на сцену з новим музичним лейблом.

Також ми розповідали, що співачка повідомила про смерть рідної людини.