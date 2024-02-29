Рідкісне фото — Гайтана показала підрослу доньку
Співачка Гайтана вперше за довгий час показала фото своєї доньки Сапфір-Ніколь. Дівчинці зараз шість років.
Фото опублікувала в Instagram.
Донька Гайтани справжня красуня
Співачка Гайтана, яка була дуже популярною у 2000-х, поставила на паузу свою кар'єру у 2016, адже надала перевагу родині.
Вони разом з саунд-продюсером Алексом Смартом виховують доньку Сапфір-Ніколь і досить рідко діляться особистим життям у соціальних мережах.
Вперше за довгий час співачка поділилася фотографією своєї 6-річної доньки. Дівчинка склала з рук сердечко і позувала у кофтинці зі свинкою Пепою і у вушках Мінні Маус.
Прихильники у коментарях заувижили, що дівчинка росте справжньою красунею.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Гайтана повертається на сцену з новим музичним лейблом.
Також ми розповідали, що співачка повідомила про смерть рідної людини.
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