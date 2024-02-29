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Рідкісне фото — Гайтана показала підрослу доньку

29 лютого 2024 18:43
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Рідкісне фото — Гайтана показала підрослу доньку
Співачка Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Співачка Гайтана вперше за довгий час показала фото своєї доньки Сапфір-Ніколь. Дівчинці зараз шість років. 

Фото опублікувала в Instagram

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Співачка Гайтана, яка була дуже популярною у 2000-х, поставила на паузу свою кар'єру у 2016, адже надала перевагу родині.

Вони разом з  саунд-продюсером Алексом Смартом виховують доньку Сапфір-Ніколь і досить рідко діляться особистим життям у соціальних мережах. 

Вперше за довгий час співачка поділилася фотографією своєї 6-річної доньки. Дівчинка склала з рук сердечко і позувала у кофтинці зі свинкою Пепою і у вушках Мінні Маус. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

Прихильники у коментарях заувижили, що дівчинка росте справжньою красунею.

 

Рідкісне фото — Гайтана показала підрослу доньку - фото 1
Коментарі під фото доньки Гайтани. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic 
Рідкісне фото — Гайтана показала підрослу доньку - фото 2
Коментарі під фото доньки Гайтани. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic 
Рідкісне фото — Гайтана показала підрослу доньку - фото 3
Коментарі під фото доньки Гайтани. Скриншот з instagram.com/gaitanamusic 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гайтана повертається на сцену з новим музичним лейблом. 

Також ми розповідали, що співачка повідомила про смерть рідної людини.

діти
родина
Гайтана
українські зірки

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