Ведущий Сергей Притула признался, как ему удалось уехать за границу во время войны

Украинский ведущий Сергей Притула за кулисами интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула дал откровенное интервью. В частности, общественный деятель признался, как ему удалось выехать за границу во время полномасштабного вторжения в Украину.

Интервью Сергей Притула дал Жене Яновичу в YouTube.

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Как Сергей Притула выехал за границу

Украинский волонтер объяснил, как ему удалось выехать за границу, когда в его стране идет полномасштабная война. Он заявил, что за пределы страны он выезжает в соответствии с действующим законодательством. Также Сергей Притула рассказал об одной системе, где он подает людей, которые забирают технику за границей.

"Притула выехал согласно действующему законодательству. То есть, я даже на "Шлях" не подавался за последние два года, потому что очень долго рассматривается. Мы на "Шлях" подаем время от времени людей из Фонда поехать забрать какую-нибудь технику за границу", — объясняет Сергей Притула.

Сергей Притула на интервью у Жени Яновича. Фото: скриншот с YouTube

Что касается самого Сергея Притулы, то он отмечает, что у него трое детей, поэтому законодательство разрешает ему выезжать из Украины. Однако, когда он узнал про определенные проблемы у многодетных родителей при пересечении границы, он пошел в ТЦК и теперь имеет специальный документ, который он показывает на границе.

"Я отец троих несовершеннолетних детей, законодательство позволяет мне пересекать границу. Но в начале января этого года, когда я услышал, что с конца декабря начали происходить какие-то вещи, когда даже многодетных родителей не пропускали через границу, я обратился за уточнением. Я пошел в ТЦК, меня направили на ВВК, я ее прошел, у меня есть соответствующий документ, который я показываю при пересечении границы", — также отметил основатель благотворительного фонда Сергея Притулы.

Чем сейчас занимается Сергей Притула

Во время полномасштабной войны украинский телеведущий начал заниматься разными сборами, чтобы помочь защитникам в борьбе с российскими оккупантами. Благодаря благотворительным сборам Сергею Притуле удалось передать огромное количество разного вооружения на фронт.

Телеведущий постоянно отчитывается о том, куда пошли деньги, которые собрали украинцы, показывая разные фото и видео.

Отчет украинского ведущего Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Сергей Притула с приобретенным на фронт вооружением. Фото: скриншот из Instagram

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