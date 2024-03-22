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Притула честно признался, как ему удалось выехать за границу

22 марта 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущий Сергей Притула признался, как ему удалось уехать за границу во время войны
Украинский ведущий Сергей Притула за кулисами интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула дал откровенное интервью. В частности, общественный деятель признался, как ему удалось выехать за границу во время полномасштабного вторжения в Украину.

Интервью Сергей Притула дал Жене Яновичу в YouTube.

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Как Сергей Притула выехал за границу

Украинский волонтер объяснил, как ему удалось выехать за границу, когда в его стране идет полномасштабная война. Он заявил, что за пределы страны он выезжает в соответствии с действующим законодательством. Также Сергей Притула рассказал об одной системе, где он подает людей, которые забирают технику за границей.

"Притула выехал согласно действующему законодательству. То есть, я даже на "Шлях" не подавался за последние два года, потому что очень долго рассматривается. Мы на "Шлях" подаем время от времени людей из Фонда поехать забрать какую-нибудь технику за границу", — объясняет Сергей Притула.

Сергей Притула на интервью у Жени Яновича
Сергей Притула на интервью у Жени Яновича. Фото: скриншот с YouTube

Что касается самого Сергея Притулы, то он отмечает, что у него трое детей, поэтому законодательство разрешает ему выезжать из Украины. Однако, когда он узнал про определенные проблемы у многодетных родителей при пересечении границы, он пошел в ТЦК и теперь имеет специальный документ, который он показывает на границе.

"Я отец троих несовершеннолетних детей, законодательство позволяет мне пересекать границу. Но в начале января этого года, когда я услышал, что с конца декабря начали происходить какие-то вещи, когда даже многодетных родителей не пропускали через границу, я обратился за уточнением. Я пошел в ТЦК, меня направили на ВВК, я ее прошел, у меня есть соответствующий документ, который я показываю при пересечении границы", — также отметил основатель благотворительного фонда Сергея Притулы.

Чем сейчас занимается Сергей Притула

Во время полномасштабной войны украинский телеведущий начал заниматься разными сборами, чтобы помочь защитникам в борьбе с российскими оккупантами. Благодаря благотворительным сборам Сергею Притуле удалось передать огромное количество разного вооружения на фронт.

Телеведущий постоянно отчитывается о том, куда пошли деньги, которые собрали украинцы, показывая разные фото и видео.

Публикация со страницы Сергея Притулы
Отчет украинского ведущего Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram
Публикация со страницы Сергея Притулы
Сергей Притула с приобретенным на фронт вооружением. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Сергей Притула признался, кто в его семье зарабатывает больше.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Сергей Притула признался, устал ли он от войны.

Также мы сообщали о том, что общественный деятель Сергей Притула рассказал, зависим ли он от критики.

Сергей Притула
шоу-бизнес
украинские звезды
Женя Янович

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