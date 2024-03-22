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Притула чесно зізнався, як йому вдалося виїхати за кордон

22 березня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведучий Сергій Притула зізнався, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни
Український ведучий Сергій Притула за лаштунками інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український телеведучий, актор і засновник благодійного фонду Сергій Притула дав відверте інтерв’ю. Зокрема, громадський діяч зізнався, як йому вдалося виїхати за кордон під час повномасштабного вторгнення в Україні.

Інтерв’ю Сергій Притула дав Жені Яновичу в YouTube.

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Як Сергій Притула виїхав за кордон

Український волонтер пояснив, як йому вдалося виїхати за кордон, коли в його країні йде повномасштабна війна. Він заявив, що за межі країни він виїжджає відповідно до чинного законодавства. Також Сергій Притула розповів про одну систему, де він подає людей, які забирають техніку за кордоном.

"Притула виїхав згідно з чинним законодавством. Тобто, я навіть на "Шлях" не подавався за останні два роки, тому що дуже довго розглядається. Ми на "Шлях" подаємо час від часу людей з Фонду поїхати забрати якусь техніку за кордон", — пояснює Сергій Притула.

Сергей Притула на интервью у Жени Яновича
Сергій Притула на інтерв'ю у Жені Яновича. Фото: скриншот з YouTube

Що стосується самого Сергія Притули, то він зазначає, що в нього три дитини, тому законодавство дозволяє йому їхати з України. Проте, коли він дізнався про певні проблеми в багатодітних батьків при перетині кордону, він пішов до ТЦК і тепер має спеціальний документ, який він показує на кордоні.

"Я — батько трьох неповнолітніх дітей, законодавство дозволяє мені перетинати кордон. Але на початку січня цього року, коли я почув, що з кінця грудня почали відбуватися якісь речі, коли навіть багатодітних батьків не пропускали через кордон, я звернувся за уточненням. Я пішов до ТЦК, мене скерували на ВЛК, я її пройшов, у мене є відповідний документ, який я показую при перетині кордону", — також наголосив засновник благодійного фонду Сергія Притули.

Чим зараз займається Сергій Притула

Під час повномасштабної війни український телеведучий почав займатися різними зборами, щоб допомогти захисникам у боротьбі з російськими окупантами. Завдяки благодійним зборам Сергію Притулі вдалося передати величезну кількість різного озброєння на фронт.

Телеведучий постійно звітує про те, куди пішли гроші, які зібрали українці, показуючи різні фото і відео. 

Публікація зі сторінки Сергія Притули
Звіт українського ведучого Сергія Притули. Фото: скриншот з Instagram 
Публікація зі сторінки Сергія Притули
Сергій Притула з придбаним на фронт озброєнням. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Сергій Притула зізнався, хто в його сім’ї заробляє більше. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Сергій Притула зізнався, чи втомився він від війни. 

Також ми повідомляли про те, що громадський діяч Сергій Притула розповів, чи залежний він від критики.

Сергій Притула
шоу-бізнес
українські зірки
Євген Янович

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