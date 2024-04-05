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Прикрыла прелести только птичками — Cardi B практически полностью разделась

5 апреля 2024 06:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Обнаженная певица Cardi B.
Американская реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американская рэп-исполнительница Cardi B эпатировала публику. Она разделась практически до гола, лишь немного прикрыв свое тело.

Фотографию звезда выложила в Instagram.

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Cardi B анонсировала вероятный вариант обложки нового альбома. Она избрала религиозный образ, напоминающий Деву Марию. Белые птицы держат ее вуаль, накинутую на голову. Однако это фото точно не одобрят верующие.

Звезда надела на фотосессию только трусики и "стрипы" на высоком каблуке и платформе. Ее грудь лишь немного прикрыта птички, впрочем все остальное тело совершенно голое.

В комментариях поклонники сравнивают реперку с плохим ангелом и воспевают ее красоту и сексуальность.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Напомним, звезда надела откровенное платье после слухов об измене ее мужа. Также она внезапно кинула своего мужа после 6 лет брака, а затем снова сошлась.

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