Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Прикрила принади лише пташками — Cardi B практично повністю роздягнулась arrow

Прикрила принади лише пташками — Cardi B практично повністю роздягнулась

5 квітня 2024 06:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Оголенна співачка Cardi B — фото
Американська реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Американська реп-виконавиця Cardi B епатувала публіку. Вона роздягнулась практично до наготи, лише трохи прикривши своє тіло.

Світлину зірка виклала в Instagram.

Читайте також:

Cardi B оголила груди у соцмережах

Cardi B анонсувала ймовірний варіант обкладинки її нового альбому. Вона обрала релігійний образ, який нагадує Діву Марію. Білі птахи тримають її вуаль, яка накинута на голову. Артистка вдягнула на шию хрест, проте це фото все одно не одобрять віряни.

Зірка вдягнула на фотосесію лише прозорі трусики і "стріпи" на високому каблуку та платформі. Її груди трохи прикривали пташки, втім все інше тіло абсолютно оголене. 

У коментарях прихильники порівнюють реперку з поганим ангелом і оспівують її красу та сексуальність. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Нагадаємо, зірка вдягнула відверту сукню після чуток про зраду її чоловіка. Також вона раптово покинула свого чоловіка після 6 років шлюбу, а потім знову зійшлась.

США
скандал
фото
репер
закордонні зірки
Cardi B

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста