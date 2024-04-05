Оголенна співачка Cardi B — фото

Американська реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американська реп-виконавиця Cardi B епатувала публіку. Вона роздягнулась практично до наготи, лише трохи прикривши своє тіло.

Світлину зірка виклала в Instagram.

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Cardi B анонсувала ймовірний варіант обкладинки її нового альбому. Вона обрала релігійний образ, який нагадує Діву Марію. Білі птахи тримають її вуаль, яка накинута на голову. Артистка вдягнула на шию хрест, проте це фото все одно не одобрять віряни.

Зірка вдягнула на фотосесію лише прозорі трусики і "стріпи" на високому каблуку та платформі. Її груди трохи прикривали пташки, втім все інше тіло абсолютно оголене.

У коментарях прихильники порівнюють реперку з поганим ангелом і оспівують її красу та сексуальність.

Нагадаємо, зірка вдягнула відверту сукню після чуток про зраду її чоловіка. Також вона раптово покинула свого чоловіка після 6 років шлюбу, а потім знову зійшлась.