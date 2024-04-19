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Приходько "разгромила" Alyona Alyona и Jerry Heil за Евровидение

19 апреля 2024 17:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Настя Приходько предсказала Alyona Alyona и Jerry Heil провал на Евровидении
Украинская певица Настя Приходько в программе "Ближче до зірок". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Скандальная украинская певица и автор песен Анастасия Приходько высказалась о песне Alyona Alyona и Jerry Heil, с которой они поедут на "Евровидение". Заслуженная артистка Украины затравила композицию певиц, показав их выступление на сцене.

Соответствующие кадры Анастасия Приходько обнародовала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Анастасия Приходько об Alyona Alyona и Jerry Heil

Популярная украинская исполнительница внезапно высказалась о дуэте Alyona Alyona и Jerry Heil, в частности, об их песне для "Евровидения". Артистка обнародовала кадры, на которых можно увидеть украинских певиц на сцене в Амстердаме.

Настя Приходько отметила, что у нее возникли впечатления, словно она в психушке, от этой композиции. Также артистка заявила, что этот дуэт не войдет даже в ТОП-10 первых мест на конкурсе.

Настя Приходько
Певица Настя Приходько на фотосессии. Фото: Instagram Насти Приходько

""Teresa&Maria" вживую с вечеринки в Амстердаме. У меня впечатление, что я в дурдоме. Я думаю, в этом году не десятка даже", — написала в Stories Анастасия Приходько.

Stories Насти Приходько
Stories певицы Насти Приходько. Фото: скриншот из Instagram

Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

Недавно украинский рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil решили объединиться и создать дуэт для участия в Нацотборе масштабного песенного конкурса "Евровидение". Артистки представили песню "Teresa&Maria", с которой выиграли Национальный отбор.

В скором времени артистки будут представлять Украину на конкурсе "Евровидение", который состоится в Швеции седьмого мая 2024 года. Alyona Alyona и Jerry Heil активно готовятся к шоу, чтобы достойно представить родную страну и показать, что она имеет право на победу.

Alyona Alyona и Jerry Heil
Артистки Alyona Alyona и Jerry Heil в Нацотборе "Евровидения". Фото: Instagram Alyona Alyona

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анастасия Приходько попала в ДТП по дороге на концерт.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Анастасия Приходько призналась, кого она видит на "Евровидении".

Также мы сообщали о том, что певица и автор песен Анастасия Приходько эмоционально обратилась к украинцам.

Анастасия Приходько
Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бизнес

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