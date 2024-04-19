Настя Приходько напророчила Alyona Alyona і Jerry Heil провал на Євробаченні

Приходько "розгромила" Alyona Alyona і Jerry Heil за Євробачення
Скандальна українська співачка і авторка пісень Анастасія Приходько висловилася про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil, з якою вони поїдуть на "Євробачення". Заслужена артистка України зацькувала композицію співачок, показавши їхній виступ на сцені.
Відповідні кадри Анастасія Приходько оприлюднила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.
Анастасія Приходько про Alyona Alyona і Jerry Heil
Популярна українська виконавиця раптово висловилася про дует Alyona Alyona і Jerry Heil, зокрема, про їхню пісню для "Євробачення". Артистка оприлюднила кадри, на яких можна побачити українських співачок на сцені в Амстердамі.
Настя Приходько наголосила, що в неї виникли враження, немов вона у психлікарні, від цієї композиції. Також артистка заявила, що цей дует не увійде навіть у ТОП-10 перших місць на конкурсі.
""Teresa&Maria" наживо з вечірки в Амстердамі. У мене враження, що я в дурдомі. Я думаю, цього року не десятка навіть", — написала у Stories Анастасія Приходько.
Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробачення"
Не так давно українська реперка Alyona Alyona і співачка Jerry Heil вирішили об’єднатися і створити дует для участі у Нацвідборі масштабного пісенного конкурсу "Євробачення". Артистки презентували пісню "Teresa&Maria", з якою виграли Національний відбір.
Незабаром артистки представлятимуть Україну на конкурсі "Євробачення", який відбудеться в Швеції сьомого травня 2024 року. Alyona Alyona і Jerry Heil активно готуються до шоу, щоб гідно представити рідну країну і показати, що вона має право на перемогу.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Анастасія Приходько потрапила у ДТП дорогою на концерт.
Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Анастасія Приходько зізналася, кого вона бачить на "Євробаченні".
Також ми повідомляли про те, що співачка і авторка пісень Анастасія Приходько емоційно звернулася до українців.
Читайте Новини.LIVE!