Настя Приходько напророчила Alyona Alyona і Jerry Heil провал на Євробаченні

Українська співачка Настя Приходько у програмі "Ближче до зірок". Фото: скриншот з YouTube

Скандальна українська співачка і авторка пісень Анастасія Приходько висловилася про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil, з якою вони поїдуть на "Євробачення". Заслужена артистка України зацькувала композицію співачок, показавши їхній виступ на сцені.

Відповідні кадри Анастасія Приходько оприлюднила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Анастасія Приходько про Alyona Alyona і Jerry Heil

Популярна українська виконавиця раптово висловилася про дует Alyona Alyona і Jerry Heil, зокрема, про їхню пісню для "Євробачення". Артистка оприлюднила кадри, на яких можна побачити українських співачок на сцені в Амстердамі.

Настя Приходько наголосила, що в неї виникли враження, немов вона у психлікарні, від цієї композиції. Також артистка заявила, що цей дует не увійде навіть у ТОП-10 перших місць на конкурсі.

Співачка Настя Приходько на фотосесії. Фото: Instagram Насті Приходько

""Teresa&Maria" наживо з вечірки в Амстердамі. У мене враження, що я в дурдомі. Я думаю, цього року не десятка навіть", — написала у Stories Анастасія Приходько.

Stories співачки Насті Приходько. Фото: скриншот з Instagram

Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробачення"

Не так давно українська реперка Alyona Alyona і співачка Jerry Heil вирішили об’єднатися і створити дует для участі у Нацвідборі масштабного пісенного конкурсу "Євробачення". Артистки презентували пісню "Teresa&Maria", з якою виграли Національний відбір.

Незабаром артистки представлятимуть Україну на конкурсі "Євробачення", який відбудеться в Швеції сьомого травня 2024 року. Alyona Alyona і Jerry Heil активно готуються до шоу, щоб гідно представити рідну країну і показати, що вона має право на перемогу.

Артистки Alyona Alyona і Jerry Heil у Нацвідборі "Євробаченні". Фото: Instagram Alyona Alyona

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