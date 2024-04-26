Певец Позитив презентовал новую лирическую песню о любви

Украинский певец Позитив в клипе на новую песню "А може, хочеш?". Фото: скриншот с YouTube

Украинский рэп-исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив представил новую композицию. Популярный артист показал фрагмент из клипа на эту песню и рассказал о ней своим подписчикам в социальной сети.

Соответствующий пост Позитив обнародовал в своем профиле в Instagram.

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Позитив о своей новой песне

На официальной странице украинского артиста появился фрагмент из клипа на новую песню "А може, хочеш?". Сам певец решил описать новую композицию, заявив, что в ней говорится об истории потерянной любви, которая хочет восстановиться.

К тому же, Позитив подчеркнул, что оба партнера должны прилагать максимум усилий, чтобы сохранить свои отношения.

"Это не просто романтическая песня. Это история потерянной любви, которая стремится к возрождению. Я верю, что настоящие чувства способны проложить путь к воссоединению. Это требует усилий обоих партнеров, готовности прощать и желания работать над отношениями. Второй шанс может стать даром, потому что любовь, которая прошла через испытания, становится только крепче", — описал свою новую песню Позитив.

Новая видеоработа певца Позитива. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Позитива

Увидев пост с новой песней бывшего солиста группы "Время и Стекло", его фолловеры не смогли пройти мимо. Поэтому под публикацией Позитива начали появляться комментарии людей, которые выразили свое мнение по поводу его песни.

Раньше Леху недооценивали, он был больше на втором плане, а я всегда понимал, что он талантливый музыкант, продюсер, звукорежиссер. В результате, что сейчас поют Потап, Настя, Надя? По-моему, они все сдали позиции, а Позитив, наоборот, набирает обороты

Все выйдет, я знаю. Ты замечателен, как и твоя новая работа, не такой, как все, здесь есть что-то очень личное и живое! Желаю успехов, верю, крутая работа

Это именно то, чего я ждала! Хочу танцевать медляк именно под эту песню

Комментарий со страницы Позитива. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Позитив. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Позитива. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Позитива

Недавно бывший лидер поп-группы "Время и Стекло" представил новую лирическую композицию под названием "А може, хочеш?". На нее вышел и клип, в котором Позитив показал себя на крыше одного из многоэтажных домов. Эта видеоработа, где певец показал себя с неожиданной стороны, всего за один день набрала почти 40 тысяч просмотров.

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