Певец Позитив презентовал новую лирическую песню о любви

Позитив залез на крышу и спел о потерянной любви — таким его еще не видели
Украинский рэп-исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив представил новую композицию. Популярный артист показал фрагмент из клипа на эту песню и рассказал о ней своим подписчикам в социальной сети.
Соответствующий пост Позитив обнародовал в своем профиле в Instagram.
Позитив о своей новой песне
На официальной странице украинского артиста появился фрагмент из клипа на новую песню "А може, хочеш?". Сам певец решил описать новую композицию, заявив, что в ней говорится об истории потерянной любви, которая хочет восстановиться.
К тому же, Позитив подчеркнул, что оба партнера должны прилагать максимум усилий, чтобы сохранить свои отношения.
"Это не просто романтическая песня. Это история потерянной любви, которая стремится к возрождению. Я верю, что настоящие чувства способны проложить путь к воссоединению. Это требует усилий обоих партнеров, готовности прощать и желания работать над отношениями. Второй шанс может стать даром, потому что любовь, которая прошла через испытания, становится только крепче", — описал свою новую песню Позитив.
Комментарии подписчиков Позитива
Увидев пост с новой песней бывшего солиста группы "Время и Стекло", его фолловеры не смогли пройти мимо. Поэтому под публикацией Позитива начали появляться комментарии людей, которые выразили свое мнение по поводу его песни.
- Раньше Леху недооценивали, он был больше на втором плане, а я всегда понимал, что он талантливый музыкант, продюсер, звукорежиссер. В результате, что сейчас поют Потап, Настя, Надя? По-моему, они все сдали позиции, а Позитив, наоборот, набирает обороты
- Все выйдет, я знаю. Ты замечателен, как и твоя новая работа, не такой, как все, здесь есть что-то очень личное и живое! Желаю успехов, верю, крутая работа
- Это именно то, чего я ждала! Хочу танцевать медляк именно под эту песню
Новая песня Позитива
Недавно бывший лидер поп-группы "Время и Стекло" представил новую лирическую композицию под названием "А може, хочеш?". На нее вышел и клип, в котором Позитив показал себя на крыше одного из многоэтажных домов. Эта видеоработа, где певец показал себя с неожиданной стороны, всего за один день набрала почти 40 тысяч просмотров.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, стесняется ли он совместной песни с Анной Тринчер.
Ранее мы рассказывали о том, что бывший солист группы "Время и Стекло" позитив вспомнил, как для него началась война.
Также мы сообщали о том, что популярный рэп-артист Позитив признался, был ли он на свадьбе у Нади Дорофеевой.
Читайте Новини.LIVE!