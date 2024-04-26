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Позитив залез на крышу и спел о потерянной любви — таким его еще не видели

26 апреля 2024 19:27
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певец Позитив презентовал новую лирическую песню о любви
Украинский певец Позитив в клипе на новую песню "А може, хочеш?". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский рэп-исполнитель и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив представил новую композицию. Популярный артист показал фрагмент из клипа на эту песню и рассказал о ней своим подписчикам в социальной сети.

Соответствующий пост Позитив обнародовал в своем профиле в Instagram.

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Позитив о своей новой песне

На официальной странице украинского артиста появился фрагмент из клипа на новую песню "А може, хочеш?". Сам певец решил описать новую композицию, заявив, что в ней говорится об истории потерянной любви, которая хочет восстановиться.

К тому же, Позитив подчеркнул, что оба партнера должны прилагать максимум усилий, чтобы сохранить свои отношения.

"Это не просто романтическая песня. Это история потерянной любви, которая стремится к возрождению. Я верю, что настоящие чувства способны проложить путь к воссоединению. Это требует усилий обоих партнеров, готовности прощать и желания работать над отношениями. Второй шанс может стать даром, потому что любовь, которая прошла через испытания, становится только крепче", — описал свою новую песню Позитив.

Публикация со страницы Позитив
Новая видеоработа певца Позитива. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Позитива

Увидев пост с новой песней бывшего солиста группы "Время и Стекло", его фолловеры не смогли пройти мимо. Поэтому под публикацией Позитива начали появляться комментарии людей, которые выразили свое мнение по поводу его песни.

  • Раньше Леху недооценивали, он был больше на втором плане, а я всегда понимал, что он талантливый музыкант, продюсер, звукорежиссер. В результате, что сейчас поют Потап, Настя, Надя? По-моему, они все сдали позиции, а Позитив, наоборот, набирает обороты
  • Все выйдет, я знаю. Ты замечателен, как и твоя новая работа, не такой, как все, здесь есть что-то очень личное и живое! Желаю успехов, верю, крутая работа
  • Это именно то, чего я ждала! Хочу танцевать медляк именно под эту песню
Комментарий со страницы Позитива
Комментарий со страницы Позитива. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Позитива
Комментарий со страницы Позитив. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Позитива
Комментарий со страницы Позитива. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Позитива

Недавно бывший лидер поп-группы "Время и Стекло" представил новую лирическую композицию под названием "А може, хочеш?". На нее вышел и клип, в котором Позитив показал себя на крыше одного из многоэтажных домов. Эта видеоработа, где певец показал себя с неожиданной стороны, всего за один день набрала почти 40 тысяч просмотров.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив признался, стесняется ли он совместной песни с Анной Тринчер.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший солист группы "Время и Стекло" позитив вспомнил, как для него началась война.

Также мы сообщали о том, что популярный рэп-артист Позитив признался, был ли он на свадьбе у Нади Дорофеевой.

Позитив
шоу-бизнес
украинские звезды
"Время и Стекло"

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