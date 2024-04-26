Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Позитив заліз на дах і заспівав про втрачене кохання — таким його ще не бачили arrow

Позитив заліз на дах і заспівав про втрачене кохання — таким його ще не бачили

26 квітня 2024 19:27
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співак Позитив презентував нову ліричну пісню про кохання
Український співак Позитив у кліпі на нову пісню "А може, хочеш?". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український реп-виконавець і колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив презентував нову композицію. Популярний артист показав фрагмент з кліпу на цю пісню і розповів про неї своїм підписникам в соціальній мережі.

Відповідний допис Позитив оприлюднив у своєму профілі в Instagram.

Читайте також:

Позитив про свою нову пісню

На офіційній сторінці українського артиста з’явився фрагмент з кліпу на його нову пісню "А може, хочеш?". Сам співак вирішив описати нову композицію, заявивши, що в ній йдеться про історію втраченого кохання, яке хоче відновитися.

До того ж, Позитив наголосив, що обидва партнери повинні докладати максимум зусиль, щоб зберегти свої стосунки. 

"Це не проста романтична пісня. Це історія втраченого кохання, яке прагне до відродження. Я вірю, що справжні почуття здатні прокласти шлях до возз’єднання. Це вимагає зусиль обох партнерів, готовності прощати та бажання працювати над стосунками. Другий шанс може стати даром, бо кохання, яке пройшло через випробування, стає лише міцнішим", — описав свою нову пісню Позитив.

Публікація зі сторінки Позитива
Нова відеоробота співака Позитива. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників Позитива

Побачивши допис з новою піснею колишнього соліста гурту "Время и Стекло", його фоловери не змогли пройти повз нього. Тому під публікацією Позитива почали з’являтися коментарі людей, які висловили свою думку щодо його пісні.

  • Раніше Льоху недооцінювали, він був більше на другому плані, а я завжди розумів, що він талановитий музикант, продюсер, звукорежисер. У результаті, що зараз співають Потап, Настя, Надя? Як на мене, вони всі здали позиції, а Позитив, навпаки, набирає обертів
  • Все вийде, я знаю. Ти чудовий, як і твоя нова робота, не такий, як усі, тут є щось дуже особисте и живе! Бажаю успіхів, вірю, крута робота
  • Це саме те, на що я чекала! Хочу танцювати медляк саме під цю пісню
Коментар зі сторінки Позитива
Коментар зі сторінки Позитива. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Позитива
Коментар зі сторінки Позитива. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Позитива
Коментар зі сторінки Позитива. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Позитива

Нещодавно колишній лідер поп-гурту "Время и Стекло" презентував нову ліричну композицію під назвою "А може, хочеш?". На неї вийшов і кліп, в якому Позитив показав себе на даху одного з багатоповерхових будинків. Ця відеоробота, де співак показав себе з несподіваного боку, лише за один день набрала майже 40 тисяч переглядів. 

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив зізнався, чи соромиться він спільної пісні з Анною Трінчер.

Раніше ми розповідали про те, що колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив згадав, як для нього почалася війна. 

Також ми повідомляли про те, що популярний реп-артист Позитив зізнався, чи був він на весіллі у Наді Дорофєєвої.

Позитив
шоу-бізнес
українські зірки
"Время и Стекло"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри