Певец Позитив осудил Настю Каменских за попытки построить карьеру за границей

Украинский певец Позитив на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец, актер и продюсер Позитив (Алексей Завгородний) дал откровенное интервью Славе Демину. Во время общения с ведущим экс-солист группы "Время и Стекло" прокомментировал решение певицы Насти Каменских строить карьеру за границей.

Интервью с Позитивом Слава Демин обнародовал на "Телеканале ДОМ" в YouTube.

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Украинский исполнитель и бывший солист поп-группы "Время и Стекло" высказался о карьере жены своего друга, рэпера Потапа, Насти Каменских. Позитив прокомментировал тот факт, что артистка пытается прославиться в другой стране.

Певец Позитив на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец отметил, что он не поддерживает попытки Каменских стать популярной за границей. Бывший лидер "Время и Стекло" подчеркнул, что сейчас это неправильно, особенно во время полномасштабной войны в Украине.

"Могу сказать только личное, это даже не критика. Не думаю, что это правильно, я не считаю, что это сейчас "ко времени", как у нас делают. Это чисто мое мнение", — отметил Позитив, комментируя карьеру украинской певицы Насти Каменской.

Настя Каменских в Колумбии

Настя Каменских продолжает покорять не только украинский, но и зарубежный шоу-бизнес. Например, недавно украинская певица показала себя в Колумбии, подчеркнув, что она хочет объединить свои корни с латиноамериканскими ритмами.

Украинская артистка Настя Каменских в Майами. Фото: Instagram Насти Каменских

Она заявила, что пытается найти новое интересное звучание, поэтому решила поехать в Колумбию. Настя Каменских также прикрепила и фото к своему посту, где показала себя в короткой юбке в Колумбии.

"Искать новые звучания, обмениваться опытом и творить музыку, в которой объединяются мои украинские корни с латиноамериканскими ритмами, — это то, к чему я стремлюсь в своем творчестве сейчас. Да, в поисках интересного звучания добрались до Колумбии, чтобы петь на украинском во всем мире, совмещать украинские месседжи с опытом топовых латиноамериканских сонграйтеров, пишущих песни всемирно известным исполнителям", — написала в описании под фото Настя Каменских.

Певица Настя Каменских в Колумбии. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Позитив вспомнил о начале войны.

Ранее мы рассказывали о том, что певец и актер Позитив признался, что повлияло на его отношения с рэпером Потапом.

Также мы сообщали о том, что известный артист Позитив рассказал о депрессии после распада группы "Время и Стекло".