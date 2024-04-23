Співак Позитив засудив Настю Каменських за спроби побудувати кар'єру за кордоном

Український співак Позитив на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак, актор і продюсер Позитив (Олексій Завгородній) дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну. Під час спілкування з ведучим екссоліст гурту "Время и Стекло" прокоментував рішення співачки Насті Каменських будувати кар’єру за кордоном.

Інтерв’ю з Позитивом Слава Дьомін оприлюднив на "Телеканалі ДОМ" в YouTube.

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Позитив про закордонну кар’єру Насті Каменських

Український виконавець і колишній соліст поп-гурту "Время и Стекло" висловився про кар’єру дружини свого друга, репера Потапа, Насті Каменських. Зокрема, Позитив прокоментував той факт, що артистка намагається прославитися в іншій країні.

Співак Позитив на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак зазначив, що він не підтримує спроби Каменських стати популярною за кордоном. Колишній лідер "Время и Стекло" наголосив, що зараз це неправильно, особливо, під час повномасштабної війни в Україні.

"Можу сказати тільки особисте, це навіть не критика. Не думаю, що це правильно, я не вважаю, що це зараз "на часі", як у нас роблять. Це чисто моя думка", — зазначив Позитив, коментуючи кар’єру української співачки Насті Каменських.

Настя Каменських у Колумбії

Настя Каменських продовжує підкоряти не тільки український, а й закордонний шоу-бізнес. Наприклад, не так давно українська співачка показала себе у Колумбії, наголосивши, що вона хоче поєднати своє коріння з латиноамериканськими ритмами.

Українська артистка Настя Каменських у Майамі. Фото: Instagram Насті Каменських

Вона заявила, що намагається знайти нове цікаве звучання, тому вирішила поїхати до Колумбії. Настя Каменських також прикріпила і фото до свого допису, де показала себе у короткій спідниці в Колумбії.

"Шукати нові звучання, обмінюватись досвідом та творити музику, у якій об’єднується моє українське коріння з латиноамериканськими ритмами, — це те, до чого я прагну у своїй творчості зараз. Так, у пошуках цікавого звучання дісталися аж до Колумбії, щоб співати українською у всьому світі, поєднувати українські меседжі з досвідом топових латиноамериканських сонграйтерів, які пишуть пісні всесвітньо відомим виконавцям", — написала в описі під фото Настя Каменських.

Співачка Настя Каменських у Колумбії. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Позитив згадав початок війни.

Раніше ми розповідали про те, що співак і актор Позитив зізнався, що вплинуло на його стосунки з репером Потапом.

Також ми повідомляли про те, що відомий артист Позитив розповів про депресію після розпаду гурту "Время и Стекло".