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Постоянно оскорбляли за внешность— американская певица прекратила музыкальную карьеру из-за хейтеров

1 апреля 2024 20:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Lizzo ушла со сцены из-за издевательств
Американская певица Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская певица Мелисса Вивиан Джеферсон, известная как Lizzo, объявила о завершении музыкальной карьеры. Звезда призналась, что устала от постоянных издевательств и критики.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Звезда опубликовала пост, в котором откровенно призналась, что устала от хейта в ее сторону. Артистку постоянно унижают за ее нестандартный облик и пышную фигуру. Кроме того, в сети часто распространяют лживую информацию о ней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

Она сообщила поклонникам о том, что у неё уже нет сил терпеть негатив и поэтому она решила уходить из музыкальной сферы.

Такое заявление шокировало ее поклонников, ведь звезда никогда открыто не комплексовала по поводу своей внешности. Многих звезда мотивировала становиться лучше, несмотря на принятые стандарты общества. Некоторые подписчики предположили, что это пиар-ход звезды перед выпуском нового клипа или альбома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

"Мне надоело мириться с тем, что меня тянут все в моей жизни и в Интернете. Все, что я хочу, — это делать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем я его видела. Но я начинаю чувствовать, что мир не хочет меня в нем. Я постоянно против того, чтобы обо мне говорили ложь из-за влияния и просмотров. С меня каждый раз смеялись из-за того, как я выгляжу... моего персонажа разбирают люди, которые меня не знают, и не уважают мое имя, я не подписывалась на это г*мно... Я ухожу", — написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lizzo (@lizzobeeating)

Напомним, ранее Елена Кравец заявила , что уходит из "Квартала 95" после 25 лет сотрудничества. Также дом Киану Ривза ограбили.

музыка
зарубежные звезды
лишний вес
хейт
карьера
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