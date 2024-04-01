Lizzo пішла зі сцени через знущання

Американська співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/

Американська співачка Меліса Вівіан Джеферсон, відома як Lizzo, оголосила про завершення музичної кар'єри. Зірка зізналася, що втомилася від постійних знущань та критики.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка опублікувала пост, у якому відверто зізналася, що втомилася від хейту в її сторону. Артистку постійно принижують за її нестандартну зовнішність та пишну фігуру. Крім того, у мережі часто поширюють брехливу інформацію про неї.

Вона повідомила шанувальникам про те, що вже немає сил терпіти негатив і тому вона вирішила йти з музичної сфери.

Така заява неабияк шокувала її шанувальників, адже зірка ніколи відкрито не комплексувала з приводу своєї зовнішності. Багатьох зірка мотивувала ставати кращими, незважаючи на прийняті стандарти суспільства. Дехто із її підписників припустив, що це піар-хід зірки перед випуском нового кліпу чи альбому.

"Мені набридло миритися з тим, що мене тягнуть усі в моєму житті та в Інтернеті. Усе, що я хочу, — це робити музику, робити людей щасливими та допомагати світу стати трішки кращим, ніж я його бачила. Але я починаю відчувати, що світ не хоче мене в ньому. Я постійно проти того, щоб про мене говорили брехню через вплив і перегляди... З мене щоразу жартували через те, який я вигляд маю... мого персонажа розбирають люди, які мене не знають, і не поважають моє ім’я, я не підписувалася на це л*йно… Я йду", — написала вона.

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