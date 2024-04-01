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Постійно ображали за зовнішність — американська співачка припинила музичну кар'єру через хейтерів

1 квітня 2024 20:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Lizzo пішла зі сцени через знущання
Американська співачка Lizzo. Фото: instagram.com/lizzobeeating/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська співачка Меліса Вівіан Джеферсон, відома як Lizzo, оголосила про завершення музичної кар'єри. Зірка зізналася, що втомилася від постійних знущань та критики.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка опублікувала пост, у якому відверто зізналася, що втомилася від хейту в її сторону. Артистку постійно принижують за її нестандартну зовнішність та пишну фігуру. Крім того,  у мережі часто поширюють брехливу інформацію про неї. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Вона повідомила шанувальникам про те, що вже немає сил терпіти негатив і тому вона вирішила йти з музичної сфери.

Така заява неабияк шокувала її шанувальників, адже зірка ніколи відкрито не комплексувала з приводу своєї зовнішності. Багатьох зірка мотивувала ставати кращими, незважаючи на прийняті стандарти суспільства. Дехто із її підписників припустив, що це піар-хід зірки перед випуском нового кліпу чи альбому.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

"Мені набридло миритися з тим, що мене тягнуть усі в моєму житті та в Інтернеті. Усе, що я хочу, — це робити музику, робити людей щасливими та допомагати світу стати трішки кращим, ніж я його бачила. Але я починаю відчувати, що світ не хоче мене в ньому. Я постійно проти того, щоб про мене говорили брехню через вплив і перегляди... З мене щоразу жартували через те, який я вигляд маю... мого персонажа розбирають люди, які мене не знають, і не поважають моє ім’я, я не підписувалася на це л*йно… Я йду", — написала вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lizzo (@lizzobeeating)

Нагадаємо, раніше Олена Кравець заявила, що йде з "Кварталу 95" після 25 років співпраці. Також дім Кіану Рівза пограбували.

музика
закордонні зірки
зайва вага
хейт
кар'єра
комплекс жертви

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