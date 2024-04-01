Lizzo пішла зі сцени через знущання

Постійно ображали за зовнішність — американська співачка припинила музичну кар'єру через хейтерів
Американська співачка Меліса Вівіан Джеферсон, відома як Lizzo, оголосила про завершення музичної кар'єри. Зірка зізналася, що втомилася від постійних знущань та критики.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Lizzo залишає сцену
Зірка опублікувала пост, у якому відверто зізналася, що втомилася від хейту в її сторону. Артистку постійно принижують за її нестандартну зовнішність та пишну фігуру. Крім того, у мережі часто поширюють брехливу інформацію про неї.
Вона повідомила шанувальникам про те, що вже немає сил терпіти негатив і тому вона вирішила йти з музичної сфери.
Така заява неабияк шокувала її шанувальників, адже зірка ніколи відкрито не комплексувала з приводу своєї зовнішності. Багатьох зірка мотивувала ставати кращими, незважаючи на прийняті стандарти суспільства. Дехто із її підписників припустив, що це піар-хід зірки перед випуском нового кліпу чи альбому.
"Мені набридло миритися з тим, що мене тягнуть усі в моєму житті та в Інтернеті. Усе, що я хочу, — це робити музику, робити людей щасливими та допомагати світу стати трішки кращим, ніж я його бачила. Але я починаю відчувати, що світ не хоче мене в ньому. Я постійно проти того, щоб про мене говорили брехню через вплив і перегляди... З мене щоразу жартували через те, який я вигляд маю... мого персонажа розбирають люди, які мене не знають, і не поважають моє ім’я, я не підписувалася на це л*йно… Я йду", — написала вона.
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