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Подружка Леонардо Ди Каприо засветила обручальное кольцо во время их свидания

27 марта 2024 20:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Подружка Леонардо Ди Каприо засветила обручальное кольцо во время их свидания
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: instagram.com/daily_leo_dicaprio_fan_page/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

49-летний актер Леонардо Ди Каприо попал в объектив папарацци в компании своей девушки, 25-летней итальянской супермодели Виттории Черетти. Пара вместе обедала в закусочной Yuca's в Лос-Анджелесе и подогрела слухи о своей помолвке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Витория не скрывала обручальное кольцо на безымянном пальце, когда обнимала бойфренда во время заказа еды в ресторане. Кстати, Ди Каприо поделился с ней своим бурито: говорят, актер давно имеет привычку заказывать одно блюдо на двоих со своими девушками.

 

О романе Ди Каприо и одной из самых успешных моделей современности Виттории Черетти стало известно в мае прошлого года, когда они были замечены вместе в Каннах. В августе пара посетила звездную вечеринку по случаю дня рождения Риккардо Тиши и не пряталась от папарацци, когда их сняли на совместной прогулке в Санта-Барбаре, а затем за поцелуями на Ибице.

Есть теория, что актер не встречается с девушками от 25 лет. После расставания с актрисой Камилой Морроне после пяти лет отношений (незадолго до этого ей исполнилось 25 лет) его замечали с разными девушками, и все они были моложе этого возраста.

Если кольцо на пальце Виттории действительно обручальное, то для голливудского актера этот брак станет первым, а для его невесты — вторым. Виттория Черетти, которой, кстати, в июне исполнится 26 лет, была замужем за ди-джеем Маттео Миллери, известным под псевдонимом Anyma. Они поженились в 2020 году, а в июне прошлого года, как раз во время начала романа модели с Ди Каприо, она сообщила о разводе с супругом.

Напомним, Ди Каприо поразил новым перевоплощением для яркой роли. А раньше Ди Каприо вышел в люди с невестой.

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