Подружка Леонардо Ді Капріо засвітила обручку під час їхнього побачення

Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: instagram.com/daily_leo_dicaprio_fan_page/

49-річний актор Леонардо Ді Капріо потрапив до об'єктивів папараці в компанії своєї дівчини, 25-річної італійської супермоделі Вітторії Черетті. Пара разом обідала в закусочній Yuca's в Лос-Анджелесі і підігріла чутки про свої заручини.

Про це пише Daily Mail.

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Вітторія не приховувала обручку на безіменному пальці, коли обіймала бойфренда під час замовлення їжі в ресторані. До речі, ДіКапріо поділився з нею своїм буріто: кажуть, актор давно має звичку замовляти одну страву на двох зі своїми дівчатами.

Про роман Ді Капріо та однієї з найуспішніших моделей сучасності Вітторії Черетті стало відомо у травні минулого року, коли вони були помічені разом у Каннах. У серпні пара відвідала зіркову вечірку з нагоди дня народження Ріккардо Тіші і не ховалася від папараці, коли їх зняли на спільній прогулянці в Санта-Барбарі, а потім за поцілунками на Ібіці.

Є теорія, що актор не зустрічається з дівчатами віком від 25 років. Після розставання з актрисою Камілою Морроне після п'яти років відносин (незадовго до цього їй виповнилося 25 років) його помічали з різними дівчатами, і всі вони були молодші за цей вік.

Якщо перстень на пальці Вітторії справді обручка, то для голлівудського актора цей шлюб стане першим, а для його нареченої — другим. Вітторія Черетті, якій, до речі, у червні виповниться 26 років, була заміжня за діджеєм Маттео Міллері, відомим під псевдонімом Anyma. Вони одружилися у 2020 році, а у червні минулого року, якраз під час початку роману моделі з Ді Капріо, вона повідомила про розлучення з чоловіком.

Нагадаємо, Ді Капріо вразив новим перевтіленням для яскравої ролі. А раніше Ді Капріо вийшов в люди з нареченою-моделлю.