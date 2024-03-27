Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Подружка Леонардо Ді Капріо засвітила обручку під час їхнього побачення arrow

Подружка Леонардо Ді Капріо засвітила обручку під час їхнього побачення

27 березня 2024 20:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Подружка Леонардо Ді Капріо засвітила обручку під час їхнього побачення
Актор Леонардо Ді Капріо. Фото: instagram.com/daily_leo_dicaprio_fan_page/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

49-річний актор Леонардо Ді Капріо потрапив до об'єктивів папараці в компанії своєї дівчини, 25-річної італійської супермоделі Вітторії Черетті. Пара разом обідала в закусочній Yuca's в Лос-Анджелесі і підігріла чутки про свої заручини.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Леонадо Ді Капріо сходив на побачення з нареченою

Вітторія не приховувала обручку на безіменному пальці, коли обіймала бойфренда під час замовлення їжі в ресторані. До речі, ДіКапріо поділився з нею своїм буріто: кажуть, актор давно має звичку замовляти одну страву на двох зі своїми дівчатами.

 

Про роман Ді Капріо та однієї з найуспішніших моделей сучасності Вітторії Черетті стало відомо у травні минулого року, коли вони були помічені разом у Каннах. У серпні пара відвідала зіркову вечірку з нагоди дня народження Ріккардо Тіші і не ховалася від папараці, коли їх зняли на спільній прогулянці в Санта-Барбарі, а потім за поцілунками на Ібіці.

Є теорія, що актор не зустрічається з дівчатами віком від 25 років. Після розставання з актрисою Камілою Морроне після п'яти років відносин (незадовго до цього їй виповнилося 25 років) його помічали з різними дівчатами, і всі вони були молодші за цей вік.

Якщо перстень на пальці Вітторії справді обручка, то для голлівудського актора цей шлюб стане першим, а для його нареченої — другим. Вітторія Черетті, якій, до речі, у червні виповниться 26 років, була заміжня за діджеєм Маттео Міллері, відомим під псевдонімом Anyma. Вони одружилися у 2020 році, а у червні минулого року, якраз під час початку роману моделі з Ді Капріо, вона повідомила про розлучення з чоловіком.

Нагадаємо, Ді Капріо вразив новим перевтіленням для яскравої ролі. А раніше Ді Капріо вийшов в люди з нареченою-моделлю. 

Леонардо Ді Капріо
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом