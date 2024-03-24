Племянница Софии Ротару упомянула своего умершего отца

Певица Sonya Kay. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Певица София Хлябич (Петрова), более известная под псевдонимом Sonya Kay, упомянуло своего отца, бизнесмена Сергея Хлябича. Он скончался четыре года назад.

По случаю годовщины его смерти племянница Софии Ротару сделала публикацию в своем Instagram.

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Отец певицы скончался в возрасте 65 лет. Перед смертью он лечил онкологию в Израиле. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Для Софии это была тяжелая утрата. В то же время она готовилась к свадьбе с хоккеистом сборной Украины Олегом Петровым.

"Папа, сегодня уже 4 года, как тебя нет вместе с нами, не верится! Мы ужасно по тебе скучаем и очень сильно любим! Ты всегда в наших сердцах! Лучший папа в мире", — написала София и добавила архивное фото из семейного архива.

Сергей Хлябич, известный бизнесмен, прожил в браке с сестрой легендарной Софии Ротату, Лидией, почти 40 лет. Свою дочь они назвали в честь знаменитой тети. О смерти отца Sonya Kay по телефону сообщила ее мама.

Родители певицы Sonya Kay. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Напомним, ранее мы писали, что певица София Ротару поздравила с юбилеем бежавшего за границу внука. Также мы рассказывали, что фигурантка коррупционного скандала, художница Соня Морозюк вернулась в соцсети.