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Племінниця Софії Ротару згадала про свого померлого батька

24 березня 2024 15:29
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Стас Кожушко
Редактор
Племінниця Софії Ротару згадала про свого померлого батька
Співачка Sonya Kay. Фото: Instagram/sonyakayofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Софія Хлябич (Петрова), більш відома під псевдонімом Sonya Kay, згадала свого батька, бізнесмена Сергія Хлябича. Він помер чотири роки тому.

З нагоди річниці його смерти племінниця Софії Ротару зробила допис у своєму Instagram.

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Батько співачки помер у віці 65 років. Перед смертю він лікував онкологію в Ізраїлі. Причиною смерті ж став тромб, що відірвався. Для Софії це була важка втрата. Водночас тоді вона готувалась до весілля з хокеїстом збірної України Олегом Петровим. 

"Тату, сьогодні вже 4 роки, як тебе немає разом з нами, не віриться! Ми страшенно за тобою сумуємо і дуже сильно любимо! Ти завжди в наших серцях! Найкращий тато у світі", — написала Софія і додала архівне фото з сімейного архіву.

Сергій Хлябич, відомий бізнесмен, прожив у шлюбі із сестрою легендарної Софії Ротату, Лідією, майже 40 років. Свою доньку вони назвали на честь знаменитої тітки. Про смерть батька Sonya Kay телефоном повідомила її мама.

Племінниця Софії Ротару згадала про свого померлого батька - фото 1
Батьки співачки Sonya Kay. Фото: Instagram/sonyakayofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Софія Ротару привітала з ювілеєм онука, який втік за кордон. Також ми розповідали, що фігурантка корупційного скандалу, художниця Соня Морозюк повернулась у соцмережі.

соцмережі
Sonya Kay
українські зірки
батьки

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