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После отмены концерта в Литве LP принесла извинения украинцам

28 февраля 2024 18:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
После отмены концерта в Литве LP принесла извинения украинцам
Певица LP. Фото: instagram.com/iamlpofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

После того, как известная американская певица LP похвасталась худи с российским триколором, организаторы отменили ее концерт в Литве. Артистка записала обращение к своим поклонникам в Украине и принесла извинения за такой поступок.

Ответное видео она записала в истории Instagram в среду, 28 февраля.

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LP извинилась перед украинцами

Недавно американская звезда записала видео, на котором искренне радовалась подарку своих поклонников из России. Они подарили ей худи с кораблем, паруса которого были изображены в цветах РФ.

Видео быстро распространилось в сети, и на певицу посыпалась волна негатива из-за поддержки страны-агрессора.

Через некоторое время стало известно, что из-за ее пророссийских взглядов организаторы отменили выступление звезды в Литве.

Утраченные заработки заставили LP записать публичное извинение перед украинскими поклонниками за необдуманный поступок.

"Хочу извиниться перед моими друзьями и поклонниками в Украине, которых справедливо обидел и задел мой бездумный пост, в котором я благодарила некоторых русских фанатов за худые, которую они мне сделали, с моим логотипом и российским флагом. Я глубоко сожалею о своем безразличии. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу ясно дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду делать это", — написала артистка.

Напомним, ранее мы писали, что концерт певицы LP в Литве отменили из-за ее видео с русской символикой. Она надела на себя худи с триколором.

Также Киркоров спел в Донецкой области, чтобы искупить свою вину после публичного обнажения. Он спел раненым оккупантам.

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Россия

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