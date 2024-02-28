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Після скасування концерту у Литві LP вибачилась перед українцями

28 лютого 2024 18:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Після скасування концерту у Литві LP вибачилась перед українцям
Співачка LP. Фото: instagram.com/iamlpofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Після того, як відома американська співачка LP похизувалася у худі із російським триколором, організатори скасували її концерт у Литві. Артистка записала звернення до своїх шанувальників в Україні та вибачилася за такий вчинок.

Відповідне відео вона записала у історії Instagram у середу, 28 лютого.

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LP вибачилася перед українцями

Нещодавно американська зірка записала відео, на якому щиро раділа подарунку своїх шанувальників із Росії. Вони подарували їй худі із кораблем, вітрилах якого були зображені у кольорах РФ.

Відео швидко поширилось в мережі, і на співачку посипалася хвиля негативу через підтримку країни-агресорки.

Через деякий час стало відомо, що через її проросійські погляди організатори скасували виступ зірки в Литві.

Втрачені заробітки змусили LP записати публічне вибачення перед українськими шанувальниками за необдуманий вчинок.

"Хочу вибачитися перед моїми друзями та шанувальниками в Україні, яких справедливо образив та зачепив мій бездумний пост, в якому я дякувала деяким російським фанатам за худі, яку вони мені зробили, з моїм логотипом і російським прапором. Я глибоко шкодую про свою байдужість цього разу. То була серйозна помилка. Мені дуже шкода. Я хочу ясно дати зрозуміти, що я люблю і підтримую Україну і завжди це робитиму", — написала артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що концерт співачки LP у Литві скасували через її відео з російською символікою. Вона вдягла на себе худі з триколором.

Також Кіркоров заспівав у Донецькій області, щоб загладити свою провину після публічного оголення. Він заспівав пораненим окупантам.

концерт
співачка
війна в Україні
зрада
Росія

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