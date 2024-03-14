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Пэрис Хилтон показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды

14 марта 2024 18:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Пэрис Хилтон показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды
Американская актриса Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон восхитила редкими кадрами с мамой. Звезда трогательно поздравила родного человека с днем рождения.

Фотографии с мамой звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Пэрис поздравила близкого человека с 65-м днем рождения и поделилась с поклонниками архивными кадрами.

Звезда разместила много фотографий, на которых ее мама Кэти Хилтон еще очень юная, а она совсем ребенок. На некоторых кадрах можно заметить её отца Ричарда Хилтона и сестру Ники.

Пэрис Хилтон показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды - фото 1
Актриса Пэрис Хилтон вместе с мамой Кэти и сестрой Ники Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

"Мама, твоя стойкость и сострадание научили меня всему и я знаю о том, как жить с улыбкой и сердцем, наполненным любовью и блеском. Ты всегда была моей скалой, моим вдохновением и лучшей мамой. В твой особый день я просто хочу поблагодарить тебе за то, что ты — настоящая, любящая и просто незаменимая. Побольше смеха, больше незабываемых моментов и, да, больше ночных розыгрышей в гостиной. Пусть этот год принесет тебе столько же радости и счастья, сколько ты приносишь всем вокруг", — написала артистка.

Пэрис Хилтон показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды - фото 2
Актриса Пэрис Хилтон вместе с мамой Кэти, сестрой Ники и папой Ричардом Хилтоном. Фото: instagram.com/parishilton
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Актриса Пэрис Хилтон вместе с мамой Кэти Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Кэти Хилтон выглядит гораздо моложе своего возраста и похожа больше на старшую сестру Пэрис, чем на её маму.

Пэрис Хилтон показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды - фото 4
Актриса Пэрис Хилтон вместе с мамой Кэти Хилтон. Фото: instagram.com/parishilton

Она тщательно ухаживает за своим лицом и имеет стройную и подтянутую фигуру.

Ранее Хилтон опубликовала свою старую фотосессию, на которой она была почти обнажена. Также звезда показала свои самые горячие образы со дня рождения.

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