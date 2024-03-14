Пэрис Хилтон показала редкое фото с мамой, на которую похожа как две капли воды
Известная американская актриса и светская львица Пэрис Хилтон восхитила редкими кадрами с мамой. Звезда трогательно поздравила родного человека с днем рождения.
Фотографии с мамой звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Пэрис Хилтон нежно поздравила маму с днем рождения и показала редкие семейные фото
Пэрис поздравила близкого человека с 65-м днем рождения и поделилась с поклонниками архивными кадрами.
Звезда разместила много фотографий, на которых ее мама Кэти Хилтон еще очень юная, а она совсем ребенок. На некоторых кадрах можно заметить её отца Ричарда Хилтона и сестру Ники.
"Мама, твоя стойкость и сострадание научили меня всему и я знаю о том, как жить с улыбкой и сердцем, наполненным любовью и блеском. Ты всегда была моей скалой, моим вдохновением и лучшей мамой. В твой особый день я просто хочу поблагодарить тебе за то, что ты — настоящая, любящая и просто незаменимая. Побольше смеха, больше незабываемых моментов и, да, больше ночных розыгрышей в гостиной. Пусть этот год принесет тебе столько же радости и счастья, сколько ты приносишь всем вокруг", — написала артистка.
Кэти Хилтон выглядит гораздо моложе своего возраста и похожа больше на старшую сестру Пэрис, чем на её маму.
Она тщательно ухаживает за своим лицом и имеет стройную и подтянутую фигуру.
Ранее Хилтон опубликовала свою старую фотосессию, на которой она была почти обнажена. Также звезда показала свои самые горячие образы со дня рождения.
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