Періс Хілтон показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води

Американська акторка Періс Хілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Відома американська акторка та світська левиця Періс Хілтон замилувала рідкісними кадрами із мамою. Зірка зворушливо привітала рідну людину із днем народження.

Світлини із мамою зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Періс привітала близьку людину із 65-м днем народженням та поділилася із шанувальниками архівними кадрами.

Зірка розмістила багато світлин на яких її мама Кеті Хілтон ще дуже юна, а вона зовсім дитя. На деяких кадрах також можна помітити її батька Річарда Хілтона та сестру Нікі.

Акторка Періс Хілтон разом із мамою Кеті та сестрою Нікі Хілтон. Фото: instagram.com/parishilton

"Мамо, твоя стійкість і співчуття навчили мене всьому і я знаю про те, як жити з усмішкою та серцем, сповненим любов’ю і блиском. Ти завжди була моєю скелею, моїм натхненням і найкращою мамою. У твій особливий день я просто хочу подякувати тобі за те, що ти є — справжньою, люблячою і просто незамінною. Побільше сміху, більше незабутніх моментів і, так, більше нічних розіграшів у вітальні. Нехай цей рік принесе тобі стільки ж радості та щастя, скільки ти приносиш всім навколо. Люблю тебе", — написала артистка.

Акторка Періс Хілтон разом із мамою Кеті, сестрою Нікі та татом Річардом Хілтоном. Фото: instagram.com/parishilton

Акторка Періс Хілтон разом із мамою Кеті Хілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Кеті Хілтон виглядає набагато молодше свого віку і схожа більше на старшу сестру Періс, ніж на її маму.

Акторка Періс Хілтон разом із мамою Кеті Хілтон. Фото: instagram.com/parishilton

Вона ретельно доглядає за своїм обличчям та має струнку та підтягнуту фігуру.

Раніше Хілтон опублікувала свою стару фотосесію, на якій вона була майже оголена. Також зірка показала свої найгарячіші образи з дня народження.