Періс Хілтон показала рідкісне фото з мамою, на яку схожа як дві краплі води
Відома американська акторка та світська левиця Періс Хілтон замилувала рідкісними кадрами із мамою. Зірка зворушливо привітала рідну людину із днем народження.
Світлини із мамою зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Періс Хілтон ніжно привітала маму із днем народження та показала рідкісні сімейні фото
Періс привітала близьку людину із 65-м днем народженням та поділилася із шанувальниками архівними кадрами.
Зірка розмістила багато світлин на яких її мама Кеті Хілтон ще дуже юна, а вона зовсім дитя. На деяких кадрах також можна помітити її батька Річарда Хілтона та сестру Нікі.
"Мамо, твоя стійкість і співчуття навчили мене всьому і я знаю про те, як жити з усмішкою та серцем, сповненим любов’ю і блиском. Ти завжди була моєю скелею, моїм натхненням і найкращою мамою. У твій особливий день я просто хочу подякувати тобі за те, що ти є — справжньою, люблячою і просто незамінною. Побільше сміху, більше незабутніх моментів і, так, більше нічних розіграшів у вітальні. Нехай цей рік принесе тобі стільки ж радості та щастя, скільки ти приносиш всім навколо. Люблю тебе", — написала артистка.
Кеті Хілтон виглядає набагато молодше свого віку і схожа більше на старшу сестру Періс, ніж на її маму.
Вона ретельно доглядає за своїм обличчям та має струнку та підтягнуту фігуру.
Раніше Хілтон опублікувала свою стару фотосесію, на якій вона була майже оголена. Також зірка показала свої найгарячіші образи з дня народження.
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