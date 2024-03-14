Последний важный контракт Нины Матвиенко перед смертю — дочь раскрыла подробности

Украинская певица Тоня Матвиенко и ее мама Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Покойная украинская певица Нина Матвиенко перед смертью подписала контракт с музыкальным лейблом. Это было сделано, чтобы сохранить ее музыкальное наследие.

Об этом дочь звезды Тоня Матвиенко рассказала в эфире "Радио Луч".

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Покойная певица Нина Матвиенко перед смертью решила закрыть вопрос прав на ее музыкальные произведения. Ей позвонили с одного лейбла с предложением продать им права на все песни, но ее дочь выбрала другую компанию.

"К счастью, я успела закрыть этот вопрос. Когда мама лежала в больнице, мне позвонили из одного лейбла, предложили продать им права на все песни Нины Матвиенко. Тогда я задумалась над тем, что нужно что-то делать, потому что мамы не станет, что же тогда будет с ее творческим наследием, с тем, чему она посвятила всю свою жизнь. Решила все оформить правильно, чтобы работа мамы осталась на долгие-долгие годы. Знаете, все ее записи, диски у нас дома хранились прямо в пакетах. Я нашла другой лейбл, мама подписала контракт, поэтому все ее наследие сейчас на музыкальных платформах", — рассказала дочь звезды Тоня Матвиенко.

В настоящее время наследие легенды украинской эстрады в безопасности. Ее песни можно официально послушать на стриминговых площадках.

Ранее Тоня Матвиенко опубликовала последний трек матери. Также ее кольцо выставили на благотворительный аукцион для помощи ВСУ.