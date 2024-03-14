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Останній важливий контракт Ніни Матвієнко перед смертю — донька розкрила подробиці

14 березня 2024 22:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Останній важливий контракт Ніни Матвієнко перед смертю — донька розкрила подробиці
Українська співачка Тоня Матвієнко і її мама Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Покійна українська співачка Ніна Матвієнко перед своєю смертю підписала контракт з музичним лейблом. Це було зроблено, щоб зберегти її музичну спадщину. 

Про це донька зірки Тоня Матвієнко розповіла в етері "Радіо Промінь".

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Покійна співачка Ніна Матвієнко перед смертю вирішила закрити питання щодо прав на її музичні твори. Їй зателефонували з одного лейблу з пропозицією продати їм права на всі пісні, втім її донька вибрала іншу компанію. 

"На щастя, я встигла закрити це питання. Коли мама лежала в лікарні, мені подзвонили з одного лейблу, запропонували продати їм права на всі пісні Ніни Матвієнко. Тоді я замислилася над тим, що треба щось робити, бо мами не стане, що ж тоді буде з її творчим спадком, із тим, чому вона присвятила все своє життя. Вирішила все оформити правильно, щоб робота мами залишилася на довгі-довгі роки. Знаєте, усі її записи, диски в нас удома зберігалися просто в пакетах. Я звернулася до іншого лейблу, мама підписала контракт, тому весь її спадок є зараз на музичних платформах", — розповіла донька зірки Тоня Матвієнко.

Нині спадщина легенди української естради у безпеці. Її пісні можна офіційно послухати на стрімінгових майданчиках.

Раніше Тоня Матвієнко опублікувала останній трек своєї матері. Також її каблучку виставили на благодійний аукціон для допомоги ЗСУ.

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музика
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Ніна Матвієнко
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