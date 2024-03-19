Оскароносная Эмма Томпсон трогательно поздравила Лину Костенко с днем рождения
Известная британская актриса, двукратный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмма Томпсон трогательно поздравила украинскую писательницу Лину Костенко с днем рождения и зачитала её самое известное стихотворение на английском языке. 19 марта поэтессе исполнилось 94 года.
Соответсвующий ролик был опубликован на международной платформе UNITED24 на Facebook.
Выдающаяся британская актриса зачитала стихотворение Лины Костенко
Звезда популярных голливудских лент "Гарри Поттер", "Круэлла", "Реальная любовь" среди снежных холмов зачитала переведенное на английский язык самое известное стихотворение писательницы Лины Костенко - "Крылья".
Декламируя стихотворение поэтессы, Эмма Томпсон мощно поддержала украинский народ в борьбе с российскими захватчиками.
В конце видео звезда обратилась к нашим гражданам со щемящими словами: "Я каждый день думаю о вас, оставаясь в единстве с Украиной и ради нее".
"Благодарим госпожу Эмму за поддержку Украины и нашей культуры. И поздравляем легендарную госпожу Лину с уродинами!", — выразили актрисе благодарность и поздравили с праздником писательницу представители UNITED24.
Ранее журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, знакомы ли они с творчеством Лины Костенко. Также, редакция Новини.LIVE подготовила подборку лучших стихов Лины Костенко об Украине, о любви и жизни.
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