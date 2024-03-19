Оскароносная Эмма Томпсон трогательно поздравила Лину Костенко с днем рождения

Британская актриса Эмма Томпсон. Фото: instagram.com/emmathompsonofficial/

Известная британская актриса, двукратный лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмма Томпсон трогательно поздравила украинскую писательницу Лину Костенко с днем рождения и зачитала её самое известное стихотворение на английском языке. 19 марта поэтессе исполнилось 94 года.

Соответсвующий ролик был опубликован на международной платформе UNITED24 на Facebook.

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Звезда популярных голливудских лент "Гарри Поттер", "Круэлла", "Реальная любовь" среди снежных холмов зачитала переведенное на английский язык самое известное стихотворение писательницы Лины Костенко - "Крылья".

Декламируя стихотворение поэтессы, Эмма Томпсон мощно поддержала украинский народ в борьбе с российскими захватчиками.

В конце видео звезда обратилась к нашим гражданам со щемящими словами: "Я каждый день думаю о вас, оставаясь в единстве с Украиной и ради нее".

"Благодарим госпожу Эмму за поддержку Украины и нашей культуры. И поздравляем легендарную госпожу Лину с уродинами!", — выразили актрисе благодарность и поздравили с праздником писательницу представители UNITED24.

Ранее журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, знакомы ли они с творчеством Лины Костенко. Также, редакция Новини.LIVE подготовила подборку лучших стихов Лины Костенко об Украине, о любви и жизни.