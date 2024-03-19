Оскароносна Емма Томпсон зворушливо привітала Ліну Костенко із днем народження

Британська акторка Емма Томпсон. Фото: instagram.com/emmathompsonofficial/

Відома британська акторка, дворазова лауреатка премій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA Емма Томпсон зворушливо привітала українську письменницю Ліну Костенко із днем народження та зачитала її найвідоміший вірш англійською мовою. 19 березня поетесі виповнилося 94 роки.

Відповідний ролик був опублікований на міжнародній платформі UNITED24 на Facebook.

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Зірка популярних голлівудських стрічок "Гаррі Поттер", "Круелла", "Реальна любов" серед снігових пагорбів зачитала перекладений на англійську мову найвідоміший вірш письменниці Ліни Костенко – "Крила".

Декламуючи вірш видатної поетеси, Емма Томпсон потужно підтримала український народ у боротьбі із російськими загарбниками.

У кінці відео зірка звернулась до наших громадян із щемливими словами: "Я щодня думаю про вас, залишаючись в єдності з Україною та заради неї".

"Дякуємо пані Еммі за підтримку України та нашої культури. І вітаємо легендарну пані Ліну з уродинами!", - висловили акторці вдячність та привітали зі святом письменницю представники UNITED24.

Раніше, журналісти Новини.LIVE поцікавились в одеситів, чи знайомі вони з творчістю Ліни Костенко. Також, редакція Новини.LIVE підготувала добірку найкращих віршів Ліни Костенко про Україну, про кохання та життя.