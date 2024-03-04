Оля Цыбульская призналась, сколько тратит на уход за собой

Певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/

Известная украинская певица и ведущая Оля Цыбульская рассказала о том, сколько ей удавалось зарабатывать до войны и много ли она тратит на уход за своим телом и лицом сейчас.

Об этом она сообщила в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Какие гонорары получала певица Оля Цыбульская до войны

Артистка призналась, какой самый гонорар получала за все время певческой карьеры.

Оля добавила, что зарабатывала такие деньги еще до полномасштабного вторжения в РФ и надеется, что после победы ее доходы существенно возрастут.

"Наверное, самый большой гонорар — это был довоенный новогодний. Это было 15 000 евро. Надеюсь, что после победы будет еще больше" , — поделилась звезда.

Как Оля Цыбульская расслабляется после работы

Артистка также рассказала о том, что любит ухаживать за собой и сколько готова тратить на всевозможные крема и косметические средства.

Оля любит расслабляться после работы, принимая ванну. Артистка добавляет немного соли с магнием и наносит крем для тела. Такой ритуал помогает ей восстановиться после насыщенного дня.

Певица Оля Цыбульская. Фото: скриншот из Youtube

"Я могу в ванную насыпать соли с магнием, зажечь свечу, включить классную музыку, намазаться кремом и думать о том, что я хочу. Когда ты счастлива засыпаешь, то тогда с таким настроением просыпаешься", — поделилась певица и добавила, что в целом на уход тратит около 15 тысяч гривен в месяц.

Напомним, мы писали о том, что Оля Цыбульская призналась, что трижды отказывала мужчине в свадьбе. А также Оля Цыбульская рассказывала о неудачном ботоксе.