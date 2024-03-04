Оля Цыбульская призналась, сколько тратит на уход за собой
Известная украинская певица и ведущая Оля Цыбульская рассказала о том, сколько ей удавалось зарабатывать до войны и много ли она тратит на уход за своим телом и лицом сейчас.
Об этом она сообщила в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ".
Какие гонорары получала певица Оля Цыбульская до войны
Артистка призналась, какой самый гонорар получала за все время певческой карьеры.
Оля добавила, что зарабатывала такие деньги еще до полномасштабного вторжения в РФ и надеется, что после победы ее доходы существенно возрастут.
"Наверное, самый большой гонорар — это был довоенный новогодний. Это было 15 000 евро. Надеюсь, что после победы будет еще больше" , — поделилась звезда.
Как Оля Цыбульская расслабляется после работы
Артистка также рассказала о том, что любит ухаживать за собой и сколько готова тратить на всевозможные крема и косметические средства.
Оля любит расслабляться после работы, принимая ванну. Артистка добавляет немного соли с магнием и наносит крем для тела. Такой ритуал помогает ей восстановиться после насыщенного дня.
"Я могу в ванную насыпать соли с магнием, зажечь свечу, включить классную музыку, намазаться кремом и думать о том, что я хочу. Когда ты счастлива засыпаешь, то тогда с таким настроением просыпаешься", — поделилась певица и добавила, что в целом на уход тратит около 15 тысяч гривен в месяц.
Напомним, мы писали о том, что Оля Цыбульская призналась, что трижды отказывала мужчине в свадьбе. А также Оля Цыбульская рассказывала о неудачном ботоксе.
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