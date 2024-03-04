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Оля Цибульська зізналась, скільки витрачає на догляд за собою

4 березня 2024 13:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Цибульська зізналась, скільки витрачає на догляд за собою
Співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка та ведуча Оля Цибульська розповіла про те, скільки їй вдавалося заробляти до війни та чи багато вона витрачає на догляд за своїм тілом та обличчям зараз.

Про це вона повідомила в шоу "33 запитання від Люкс ФМ".

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Які гонорари отримувала співачка Оля Цибульська до війни

Артистка зізналась, який найбільший гонорар отримувала за весь час співочої кар'єри.

Оля додала, що заробляла такі гроші ще до повномасштабного вторгнення РФ і сподівається, що після перемоги її доходи суттєво зростуть.

"Напевно найбільший гонорар — це був довоєнний новорічний. Це було 15 000 євро. Сподіваюсь, що після перемоги буде ще більше", — поділилась зірка.

Як Оля Цибульська розслабляється після роботи

Артистка також розповіла про те, що любить доглядати за собою та скільки готова витрачати на різноманітні креми та косметичні засоби. 

Оля любить розслаблятися після роботи, приймаючи ванну. Артистка додає трохи солі із магнієм та наносить крем для тіла, адже вони допомагають їй відновитися після насиченого дня.

Оля Цибульська
Співачка Оля Цибульська. Фото: скриншот з Youtube

"Я можу у ванну насипати солі з магнієм, запалити свічку, ввімкнути класну музику, намаститися кремом і думати про те, що я хочу. Коли ти щаслива засинаєш, то тоді з таким настроєм прокидаєшся", — поділилась співачка та додала, що загалом на догляд витрачає близько 15 тисяч гривень місяць. 

Нагадаємо, ми писали про те, що Цибульська зізналася, що тричі відмовляла чоловіку у весіллі. А також розповідала про невдалий ботокс.

шоу-бізнес
українські зірки
співачка
догляд
Оля Цибульська
гонорари

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