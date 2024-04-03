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Олег Скрипка попал в скандал с провокативной журналисткой

3 апреля 2024 23:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Олег Скрипка попал в скандал с журналисткой из-за вопроса об изменах
Украинский певец Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певец Олег Скрипка возмутился из-за вопроса журналистки. Она поинтересовалась у него по поводу отношений с женой, а он начал скандал.

Ситуация произошла при записи видео проекта "ТУР Звездами" от Люкс ФМ.

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Журналистка Наталья Тур задала Олегу Скрипке вопрос о личной жизни. Она поинтересовалась, изменял ли он жене. Это не на шутку возмутило артиста. Он назвал его слишком личным и достаточно провокационным.

"Вы музыкант, очень много гастролируете. Говорят, что у людей вашей профессии очень много соблазнов в жизни. Были ли моменты за ваш долгосрочный брак с женой, что вы ей, возможно, изменили? Были ли, возможно, соблазны в вашей жизни?" — спросила она рок-музыканта.

Музыкант заявил, что не понимает, зачем журналистка адресует ему такие вопросы. Также он задал встречный вопрос — как она относится к тому, что в эфире Люкс ФМ звучали песни на русском языке до полномасштабного вторжения.

Певец Олег Скрипка и журналистка Наталья Тур в проекте "ТУР Звездами". Фото: стоп-кадр
Певец Олег Скрипка и журналистка Наталья Тур в проекте "ТУР Звездами". Фото: стоп-кадр

Олег Скрипка также спросил Тур о ее личной жизни. По мнению артиста, его попытались "облить грязью". Впрочем, он все же ответил на вопрос и заверил, что не изменял.

Напомним, Олег Скрипка анонсировал юбиленое мероприятие к 20-летию его группы "Країна мрій". Также мы рассказывали, что есть вероятность закрытия проекта Маши Ефросининой и Оли Поляковой.

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