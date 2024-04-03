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Олег Скрипка потрапив у скандал з провакативною журналісткою

3 квітня 2024 23:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Олег Скрипка потрапив у скандал з журналісткою через запитання про зради
Український співак Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співак Олег Скрипка обурився через запитання журналістки. Вона поцікавилась у нього щодо стосунків з дружиною, а він почав скандал. 

Ситуація відбулась під час запису відео проєкту "ТУР Зірками" від Люкс ФМ.

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Журналістка Наталка Тур поставила Олегу Скрипці запитання щодо особистого життя. Вона поцікавилась, чи зраджував він дружині. Це не на жарт обурило артиста. Він назвав його надто особистим і досить провакаційним.

"Ви музикант, дуже багато гастролюєте. Кажуть, що у людей вашої професії дуже багато спокус у житті. Чи були моменти за ваш довгостроковий шлюб із дружиною, що ви їй, можливо, зрадили? Чи були, можливо, спокуси у вашому житті?" — запитала вона рок-музиканта.

Музикант заявив, що не розуміє, навіщо журналістка адресує йому такі запитання. Також він поставив зустрічне запитання — як вона ставиться до того, що в ефері Люкс ФМ звучали пісні російською мовою до повномасштабного вторгнення. 

Співак Олег Скрипка і журналістка Наталка Тур в проєкті "ТУР Зірками". Фото: стоп-кадр
Співак Олег Скрипка і журналістка Наталка Тур в проєкті "ТУР Зірками". Фото: стоп-кадр

Олег Скрипка також запитав Тур про її особисте життя. На думку артиста, його спробували "облити брудом". Втім, він все-таки дав відповідь на запитання і запевнив, що не зраджував. 

Нагадаємо, Олег Скрипка анонсував ювілений захід до 20-річчя його гурту "Країна мрій". Також ми розповідали, що є ймовірність закриття проєкту Маші Єфросиніною і Олі Полякової.

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Олег Скрипка
співак
українські зірки
зрада

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