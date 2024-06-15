Тест на уровень IQ: попробуйте найти лицо панды среди огромного количества людей

Оптическая иллюзия, где можно проверить уровень IQ. Фото: Mirror

Существует одна оптическая иллюзия, которая может помочь проверить свой уровень интеллектуальных способностей, но она довольно непростая, поэтому стоит поднапрячься. Попытайтесь отыскать лицо панды среди огромного количества разных людей, засеките потраченное время и посмотрите на результаты.

Оптическую иллюзию предложили на сайте Mirror.

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Лишь самый сообразительный человек с высоким уровнем интеллектуальных способностей может справиться с загадкой, где нужно увидеть среди множества человеческих лиц лицо панды. Можете попробовать и вы свои силы, чтобы убедиться в том, что у вас тоже высокий уровень IQ.

Итак, что вы перед собой видите? Правильно — огромное количество человеческих лиц, собравшихся в одном месте. Возможно, они собрались на каком-нибудь концерте или митинге. Попробуйте среди них отыскать лицо панды, но время, за которое это нужно сделать, вы выбираете сами.

Просто прежде, чем решать эту оптическую головоломку, возьмите в руки устройство и установите на нем таймер. В зависимости от того, сколько времени вы потратили на поиск лица панды, вы сможете понять, какой у вас уровень интеллектуальных способностей. Если вы готовы, можете начинать! Желаем удачи!

Непростая оптическая иллюзия на уровень IQ. Фото: Mirror

Если вы за короткий промежуток времени нашли лицо панды, вы — большой молодец, но если так и не решили эту загадку, ловите нашу подсказку!

Правильный ответ — где спряталась панда

А теперь внимательно посмотрите на самый центр фотографии и отведите свой взгляд немного вправо. Там и притаилась хитрая панда.

Найденное лицо панды в оптической иллюзии. Фото: Mirror

Что ж, а теперь проверим… Если вы потратили на эту загадку менее семи секунд, это означает, что вы являетесь гениальным человеком. Если меньше, чем десять секунд, то ваш уровень IQ — высокий. А если времени прошло больше, то вам следует еще потренироваться.

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