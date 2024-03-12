Мода без здравого смысла — Balenciaga продает браслет-скотч за сумасшедшие деньги

Бренд Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Эпатажный бренд Balenciaga снова шокировал публику — представил модный браслет в виде рулона скотча. Впрочем, его цена сильно отличается от обычной канцелярии.

Хит сезона заметили в Tik Tok.

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Впервые необычный браслет Gaffer Bangle был замечен на модели на последнем показе Balenciaga — зимняя коллекция 2024 года.

Зимняя коллекция 2024 года Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Позже любители моды обращали внимание на этот аксессуар в магазине. Он стоит около 3 тысяч евро, хотя о брендовости скотча говорит только повторяющийся на втулке логотип.

Браслет Gaffer Bangle. Фото: соцсети

Balenciaga не впервые шокирует общественность — несколько лет назад они уже представили "самый дорогой мусорный мешок в мире" по цене около 1790 долларов. Также бренд выпустил рваные и грязные кроссовки, которые обошлись модникам в 1850 долларов.

Новый стиль или проверка на здравый смысл — решает каждый самостоятельно, впрочем, в соцсетях уже распространяются негативные отзывы относительно нарративов бренда.

Ранее Ким Кардашьян попала в скандал из-за случившегося Balenciaga.

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