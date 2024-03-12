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Мода без здравого смысла — Balenciaga продает браслет-скотч за сумасшедшие деньги

12 марта 2024 22:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Мода без здравого смысла — Balenciaga продает браслет-скотч за сумасшедшие деньги
Бренд Balenciaga. Фото: balenciaga.com
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Эпатажный бренд Balenciaga снова шокировал публику — представил модный браслет в виде рулона скотча. Впрочем, его цена сильно отличается от обычной канцелярии.

Хит сезона заметили в Tik Tok.

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Впервые необычный браслет Gaffer Bangle был замечен на модели на последнем показе Balenciaga — зимняя коллекция 2024 года.

зимняя коллекция 2024
Зимняя коллекция 2024 года Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Позже любители моды обращали внимание на этот аксессуар в магазине. Он стоит около 3 тысяч евро, хотя о брендовости скотча говорит только повторяющийся на втулке логотип.

Браслет Gaffer Bangle. Фото: соцсети
Браслет Gaffer Bangle. Фото: соцсети

Balenciaga не впервые шокирует общественность — несколько лет назад они уже представили "самый дорогой мусорный мешок в мире" по цене около 1790 долларов. Также бренд выпустил рваные и грязные кроссовки, которые обошлись модникам в 1850 долларов.

@nssmagazine

Balenciaga FW24 является целым ожиданием, как этот adhedive tape bracelet👀 What do you think? #vinted #order #pack #parcel #howto #vintedorder #tape #balenciaga #fashiontiktok #tiktokfashion #collection

♬ original sound - carson

Новый стиль или проверка на здравый смысл — решает каждый самостоятельно, впрочем, в соцсетях уже распространяются негативные отзывы относительно нарративов бренда.

Ранее Ким Кардашьян попала в скандал из-за случившегося Balenciaga.

Также мы писали об удивительном платье бренда, которое напоминает эксклюзивный мешок.

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Balenciaga
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Дизайн

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