Мода без здравого смысла — Balenciaga продает браслет-скотч за сумасшедшие деньги
Эпатажный бренд Balenciaga снова шокировал публику — представил модный браслет в виде рулона скотча. Впрочем, его цена сильно отличается от обычной канцелярии.
Хит сезона заметили в Tik Tok.
Скотч от Balenciaga — новый тренд сезона
Впервые необычный браслет Gaffer Bangle был замечен на модели на последнем показе Balenciaga — зимняя коллекция 2024 года.
Позже любители моды обращали внимание на этот аксессуар в магазине. Он стоит около 3 тысяч евро, хотя о брендовости скотча говорит только повторяющийся на втулке логотип.
Balenciaga не впервые шокирует общественность — несколько лет назад они уже представили "самый дорогой мусорный мешок в мире" по цене около 1790 долларов. Также бренд выпустил рваные и грязные кроссовки, которые обошлись модникам в 1850 долларов.
@nssmagazine
Balenciaga FW24 является целым ожиданием, как этот adhedive tape bracelet👀 What do you think? #vinted #order #pack #parcel #howto #vintedorder #tape #balenciaga #fashiontiktok #tiktokfashion #collection♬ original sound - carson
Новый стиль или проверка на здравый смысл — решает каждый самостоятельно, впрочем, в соцсетях уже распространяются негативные отзывы относительно нарративов бренда.
@highsnobiety
Would you wear this? 🤨 #balenciaga♬ Imperfect Island - DJ BAI
Ранее Ким Кардашьян попала в скандал из-за случившегося Balenciaga.
Также мы писали об удивительном платье бренда, которое напоминает эксклюзивный мешок.
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