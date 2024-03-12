Мода без здорового глузду — Balenciaga продає браслет-скотч за шалені гроші
Епатажний бренд Balenciaga знову шокував публіку — представив модний браслет у вигляді рулона скотча. Втім, його ціна сильно відрізняється від звичайної канцелярії.
Хіт сезону помітили у Tik Tok.
Скотч від Balenciaga — новий тренд сезону
Вперше незвичайний браслет Gaffer Bangle помітили на моделі на останньому показі Balenciaga — зимова колекція 2024.
Пізніше поціновувачі моди звернували увагу на цей аксесуар в магазині. Він коштує близько 3 тисяч євро, хоча про брендовість скотчу говорить лише логотип, який повторюється на втулці.
Balenciaga не вперше шокує громадкість — кілька років тому вони вже представили "найдорожчий мішок для сміття у світі" за ціною близько 1790 доларів. Також бренд випустив рвані та брудні кросівки, які обійшлись модникам у 1850 доларів.
@nssmagazine
Balenciaga FW24 is full of surprises, like this adhedive tape bracelet👀 What do you think? #vinted #order #pack #parcel #howto #vintedorder #tape #balenciaga #fashiontiktok #tiktokfashion #collection♬ original sound - carson
Новий стиль чи перевірка на здоровий глузд — вирішує кожен самостійно, втім у соцмережах вже ширяться негативні відгуки щодо наративів бренду.
@highsnobiety
Would you wear this? 🤨 #balenciaga♬ Imperfect Island - DJ BAI
Раніше Кім Кардаш'ян потрапила у скандал через Balenciaga — що сталося.
Також ми писали про дивну сукню бренду, яка нагадує ексклюзивний мішок.
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