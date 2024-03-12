Мода без здорового глузду — Balenciaga продає браслет-скотч за шалені гроші

Бренд Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Епатажний бренд Balenciaga знову шокував публіку — представив модний браслет у вигляді рулона скотча. Втім, його ціна сильно відрізняється від звичайної канцелярії.

Хіт сезону помітили у Tik Tok.

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Вперше незвичайний браслет Gaffer Bangle помітили на моделі на останньому показі Balenciaga — зимова колекція 2024.

Зимова колекція 2024 Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Пізніше поціновувачі моди звернували увагу на цей аксесуар в магазині. Він коштує близько 3 тисяч євро, хоча про брендовість скотчу говорить лише логотип, який повторюється на втулці.

Браслет Gaffer Bangle. Фото: соцмережі

Balenciaga не вперше шокує громадкість — кілька років тому вони вже представили "найдорожчий мішок для сміття у світі" за ціною близько 1790 доларів. Також бренд випустив рвані та брудні кросівки, які обійшлись модникам у 1850 доларів.

Новий стиль чи перевірка на здоровий глузд — вирішує кожен самостійно, втім у соцмережах вже ширяться негативні відгуки щодо наративів бренду.

Раніше Кім Кардаш'ян потрапила у скандал через Balenciaga — що сталося.

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