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Мода без здорового глузду — Balenciaga продає браслет-скотч за шалені гроші

12 березня 2024 22:58
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Мода без здорового глузду — Balenciaga продає браслет-скотч за шалені гроші
Бренд Balenciaga. Фото: balenciaga.com
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Епатажний бренд Balenciaga знову шокував публіку — представив модний браслет у вигляді рулона скотча. Втім, його ціна сильно відрізняється від звичайної канцелярії.

Хіт сезону помітили у Tik Tok

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Вперше незвичайний браслет Gaffer Bangle помітили на моделі на останньому показі Balenciaga — зимова колекція 2024.

зимова колекція 2024
Зимова колекція 2024 Balenciaga. Фото: balenciaga.com

Пізніше поціновувачі моди звернували увагу на цей аксесуар в магазині. Він коштує близько 3 тисяч євро, хоча про брендовість скотчу говорить лише логотип, який повторюється на втулці. 

Браслет Gaffer Bangle. Фото: соцмережі
Браслет Gaffer Bangle. Фото: соцмережі

Balenciaga не вперше шокує громадкість — кілька років тому вони вже представили "найдорожчий мішок для сміття у світі" за ціною близько 1790 доларів. Також бренд випустив рвані та брудні кросівки, які обійшлись модникам у 1850 доларів.

@nssmagazine

Balenciaga FW24 is full of surprises, like this adhedive tape bracelet👀 What do you think? #vinted #order #pack #parcel #howto #vintedorder #tape #balenciaga #fashiontiktok #tiktokfashion #collection

♬ original sound - carson

Новий стиль чи перевірка на здоровий глузд — вирішує кожен самостійно, втім у соцмережах вже ширяться негативні відгуки щодо наративів бренду.

Раніше Кім Кардаш'ян потрапила у скандал через Balenciaga — що сталося.

Також ми писали про дивну сукню бренду, яка нагадує ексклюзивний мішок.

скандал
мода
Balenciaga
аксесуари
Дизайн

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