Певица MamaRika впервые на камеру рассказала о проблемах в отношениях с Сергеем Середой

Украинская певица MamaRika на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица MamaRika недавно заявила о проблемах в отношениях со своим любимым Сергеем Середой. На этот раз известная артистка откровенно рассказала о своем эмоциональном состоянии и впервые заговорила о трудностях в браке.

Об этом MamaRika рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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MamaRika рассказала о своем эмоциональном состоянии

Известная украинская артистка признается, что ее эмоциональное состояние уже нарушено, поэтому она решила "выбросить наружу" все проблемы. К тому же, MamaRika утверждает, что нужно быть честным с самим собой, не стесняясь собственных эмоций.

"Меня штырит, я живой человек, я немного сломалась, дала сбой. Я очень долго держалась, откладывала на потом свои ментальные проблемы, а сейчас я решила: "Я все это выбрасываю наружу". Не стыжусь больше этого, потому что этот синдром держаться и за улыбкой прятать все свои проблемы закончился. Надо быть честным с собой и не стесняться своих эмоций", — признается MamaRika.

Певица MamaRika во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Проблемы в отношениях MamaRika и Сергея Середы

Певица рассказала, как она поддержала мужа, с которым у нее возникли определенные трудности из-за его депрессивного состояния. MamaRika признается, что их обоих "накрыло", поскольку они очень устали, и советует людям не тянуть до последнего, если есть какие-то проблемы.

"У нас все продолжается, такой период сложный до сих пор. Я не знаю, смогла ли его поддержать, как надо было, потому что меня тоже накрыло. Нас обоих заштырило. Так бывает. Раньше, когда одного колбасило, другой был на подстраховке. А здесь мы оба сошли с дистанции, так бывает, когда люди очень устали. Не тяните до последнего", — также отметила певица.

Кризис в браке MamaRika и Сергея Среды

Недавно украинская артистка призналась, что в ее отношениях с мужем наступил кризис. Эти проблемы MamaRika решила выложить в новой композиции, где рассказала о трудностях в отношениях.

"Все происходит прямо сейчас, в этот момент, в эту секунду. Вся наша боль и все конфликты вылились в эту работу. Уверена, она отзовется в сердцах многих, потому что такие кризисы проживает множество семей, множество пар. Очень трудно держаться в таких условиях, в которых мы живем. Кто-то страдает молча, кто-то пытается спасти ситуацию. Мы с Сергеем не хотим сдаваться и пытаемся делать все, что в наших силах, чтобы сохранить то, что у нас есть", — заявила MamaRika.

MamaRika о кризисе в отношениях с Сергеем Середой. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица MamaRika призналась, как ей удалось сохранить любовь в отношениях с мужем.

Раньше мы рассказывали о том, что артистка MamaRika показала себя после операции на груди.

Также мы сообщали, что украинская певица MamaRika получила травму во время своего сольного концерта.