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MamaRika дала перше інтерв'ю через кризу в стосунках з чоловіком

9 квітня 2024 17:10
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка MamaRika вперше на камеру розповіла про проблеми в стосунках із Сергієм Середою
Українська співачка MamaRika на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка MamaRika нещодавно заявила про проблеми у стосунках зі своїм коханим Сергієм Середою. Цього разу відома артистка відверте розповіла про свій емоційний стан і вперше заговорила про труднощі в шлюбі.

Про це MamaRika розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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MamaRika розповіла про свій емоційний стан

Відома українська артистка зізнається, що її емоційний стан вже порушений, тому вона вирішила "викинути назовні" всі проблеми. До того ж, MamaRika стверджує, що потрібно бути чесним із самим собою, не соромлячись власних емоцій.

"Мене штирить, я — жива людина, я трошки зламалася, дала збій. Я дуже довго трималася, відкладала на потім свої ментальні проблеми, а зараз я вирішила: "Я все це викидаю назовні". Не соромлюся більше цього, тому що цей синдром триматися і за посмішкою ховати всі свої проблеми закінчився. Треба бути чесним із собою і не соромитися своїх емоцій", — зізнається MamaRika.

MamaRika
Співачка MamaRika під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Проблеми в стосунках MamaRika і Сергія Середи

Співачка розповіла, як вона підтримала чоловіка, з яким в неї виникли певні труднощі через його депресивний стан. MamaRika зізнається, що їх обох "накрило", оскільки вони дуже втомилися, і радить людям не тягнути до останнього, якщо є якісь проблеми.

"У нас все триває, такий період складний до сих пір. Я не знаю, чи змогла його підтримати, як треба було, бо мене теж накрило. Нас обох заштирило. Так буває. Раніше, коли одного ковбасило, другий був на підстраховці. А тут ми обидва зійшли з дистанції, так буває, коли люди дуже втомлені. Не тягніть до останнього", — також наголосила співачка.

Криза у шлюбі MamaRika і Сергія Середи

Нещодавно українська артистка зізналася, що в її стосунках з чоловіком настала криза. Ці проблеми MamaRika вирішила викласти у новій композиції, де розповіла про труднощі у стосунках. 

"Усе відбувається прямо зараз, в цей момент, в цю секунду. Весь наш біль і всі конфлікти вилились у цю роботу. Впевнена, вона відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар. Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живем. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію. Ми із Сергієм не хочемо здаватися, і намагаємось робити все, що в наших силах, щоб зберегти те, що ми маємо", — заявила MamaRika.

Публікація зі сторінки MamaRika
MamaRika про кризу в стосунках із Сергієм Середою. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка MamaRika зізналася, як їй вдалося зберегти кохання у стосунках з чоловіком. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка MamaRika показала себе після операції на груди. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка MamaRika отримала травму під час свого сольного концерту.

Mamarika
шоу-бізнес
українські зірки
Сергій Середа

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