Майли Сайрус ошеломила растяжкой в рекламе Dolce&Gabbana

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Американская певица Майли Сайрус похвасталась фигурой, снимаясь в кампании Dolce & Gabbana Eyewear. 31-летняя хитмейкерша рекламирует солнцезащитные очки стоимостью 370 долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сайрус продемонстрировала свою подтянутую фигуру в приталенном, полупрозрачном черном наряде. Для рекламной кампании весна-лето 2024 года она обула черные туфли с открытым носом. Трек под названием "Heart" звучал на фоне видео.

Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

"Ультраженственные формы, резкий дизайн и стиль, объединенные известным логотипом DG, предлагающим новый гламурный взгляд", — говорится на официальном веб-сайте бренда.

В последнее время семья Майли Сайрус переживает сложные времена. Инсайдеры поделились информацией о том, что мама певицы, Тиш, отбила парня у сестры Майли, Ноа. Женщина вышла за него замуж прошлым летом.

56-летняя Тиш вышла замуж за 54-летнего актера "Побега из тюрьмы" в августе 2023 года. Однако, хотя некоторые члены семьи, такие как дочь Майли, присутствовали на ее свадьбе с австралийским актером, 24-летняя Ноа и брат Брейсон отсутствовали.

Напомним, ранее мы писали о скандале в семье Сайрус. А Майли рассказала, как долгое время страдает от сталкера.