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Майлі Сайрус приголомшила розтяжкою у рекламі Dolce & Gabbana

7 березня 2024 14:10
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Майлі Сайрус приголомшила розтяжкою у рекламі Dolce & Gabbana
Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американська співачка Майлі Сайрус похизувалася фігурою, знімаючись у кампанії Dolce & Gabbana Eyewear. 31-річна хітмейкерка рекламує сонцезахисні окуляри вартістю 370 доларі.

Про це пише Daily Mail.

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Сайрус продемонструвала свою підтягнуту фігуру в приталеному, напівпрозорому чорному вбранні. Для рекламної кампанії весна-літо 2024 вона взула чорні туфлі з відкритим носом. Трек під назвою "Heart" звучав на тлі відео.

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

"Ультражіночні форми, різкий дизайн і стиль, об’єднані відомим логотипом DG, що пропонує новий гламурний погляд", – йдеться на офіційному веб-сайті бренду.

Останнм часом родина Майлі Сайрус переживає складні часи. Інсайдер поділилися інформацією про те, що мама співачки, Тіш, відбила хлопця у сестри Майлі, Ноа. Жінка вийшла за нього заміж минулого літа.

56-річна Тіш одружилася з 54-річним актором "Втечі з в’язниці" в серпні 2023 року. Однак, хоча деякі члени родини, такі як дочка Майлі, були присутні на її весіллі з австралійським актором, 24-річна Ноа та брат Брейсон були відсутні.

Нагадаємо, раніше ми писали про скандал у родині Сайрус. А Майлі розповіла, як тривалий час стражає від сталкера. 

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Майлі Сайрус

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