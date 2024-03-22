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Лидер группы "Антитела" вспомнил, как впервые поймал "ждуна" в Киеве

22 марта 2024 17:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Лидер группы "Антитела" вспомнил, как впервые поймал "ждуна" в Киеве
Украинский певец Тарас Тополь. Фото: instagram.com/antytila_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь рассказал о том, как впервые встретил во время войны коллаборанта. Предатель ждал россиян с картой аэродромов в Киеве.

Воспоминаниями он поделился в интервью ТСН.ua "Наедине".

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Певец рассказал о первой встрече с коллаборантом в начале войны. Тополя отметил, что предатель имел при себе карту аэропортов столицы, на которой были отмечены главные цели окупантов.

Артист добавил, что его бригада оставила агента РФ в живых.

"Мой первый контакт со "ждуном" состоялся на второй-третий день войны. У него были карты аэродромов в Киеве, а на карте были обозначены определенные точки. Все говорило о том, что он был агентом, который ждал россиян. Он остался жив. Пожалуй, в этом и заключается отличие украинцев от них, что мы гуманнее", — поделился Тополя.

Музыкант признался, что никогда лично не убивал россиян, однако участвовал в военных операциях как парамедик, и был свидетелем того, как наши бойцы физически уничтожают врага.

Группа "Антитела" на фронте

С начала полномасштабного вторжения РФ Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитела" стал в ряды ВСУ и спасал жизнь защитников в качестве парамедика.

Однако через полгода службы, на то время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подписал приказ, которым вернул музыкантов в тыл.

После возвращения артисты занялись волонтерством.

Ранее украинская группа "Антитела" подарила премьер-министру Италии Джорджи Мелони особый подарок.

Также музыкант рассказал о судьбе артистов во время войны.

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